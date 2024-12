Mariela Aguilera: La clave para resolver conflictos familiares en empresas y asegurar su continuidad

Soy la mayor de cinco hermanas, nacida en una familia humilde con mamá modista y papá albañil. A los 15 años, la vida me llevó a empezar a trabajar mientras estudiaba de noche. Mi primer empleo fue en una empresa familiar, que aún sigue en pie, y allí comencé a construir mi camino. Trabajando durante el día, estudiando en las noches y tomando cursos los fines de semana, me formé de manera autodidacta.

A los 18 años, ya era solicitada por importantes empresas locales gracias a los conocimientos que había adquirido, especialmente en el manejo de las primeras computadoras y sistemas de programación. A los 19, me integré a una empresa de importaciones, también familiar, vinculada con la anterior. Fue en ese entorno donde detecté un patrón recurrente: los problemas familiares impactaban directamente en el desarrollo de las empresas. Me sorprendía que no se reconociera cómo los conflictos personales influían en el ambiente laboral y, por ende, en toda la organización.

En 2005, un ascenso de mi esposo me permitió cumplir un sueño largamente postergado: estudiar en la universidad. Después de años de mudanzas, obtuve mi título de Contadora Pública en 2012, complementado con una diplomatura en Comercio Internacional y un posgrado en Gestión de Empresas Familiares. Fue entonces cuando conecté los puntos de mi trayectoria: mis primeros trabajos, aunque no planificados, habían marcado el rumbo de mi vida profesional. Sabía que tenía una misión, pero aún no sabía cómo materializarla.

El descubrimiento llegó cuando conocí el Coaching Empresarial. Estudié con Rafael Echeverría en Chile, y esa formación fue el punto de inflexión que necesitaba. Comprendí profundamente las dinámicas únicas de las empresas familiares y encontré herramientas para abordar los desafíos emocionales y organizacionales que enfrentan. Desde ese momento, enfoqué mi carrera en la consultoría, integrando nuevos enfoques para resolver conflictos familiares dentro de los negocios.

Hoy, me desempeño como coach y consultora en Carlos Paz y otras localidades del país. He incorporado herramientas como Team Coaching, Agile Coaching, Constelaciones Sistémicas y Eneagramas, diseñando soluciones integrales que no solo resuelven conflictos, sino que fortalecen la cohesión familiar y el crecimiento empresarial.

Mi propósito es claro: evitar las historias de rupturas familiares y disoluciones empresariales causadas por disputas internas. Mi experiencia me ha enseñado que la combinación de habilidades técnicas y herramientas emocionales es clave para preservar tanto los negocios como los lazos familiares.

Mirando atrás, reconozco que cada empleo me dejó valiosas lecciones: una jefa en una empresa de cales me enseñó la importancia del orden, la jerarquización y la innovación tecnológica; en una tienda con más de 40 años de historia, aprendí el valor del esfuerzo constante y la superación personal; en una importadora, un líder me mostró la importancia de delegar, confiar y acompañar a los equipos. Al mismo tiempo, fui testigo de cómo los conflictos familiares no resueltos socavaban el éxito de estas empresas.

Hoy, mi misión es acompañar a las familias empresarias para que enfrenten sus desafíos de manera constructiva, logrando el equilibrio entre la empresa y los vínculos familiares. Quiero asegurar que las empresas familiares no solo sobrevivan, sino que prosperen, fortaleciendo sus lazos y garantizando su continuidad generacional.

Mariela del Valle Aguilera

Prager 94 – Villa Carlos Paz – Cba.

www.marielaaguilera.com

Mail: [email protected]

IG – LkdIn: @marieladvaguilera

Tel: 353 – 4222409

por CEDOC