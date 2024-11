Transformación personal y profesional a través del coaching

Paula, ¿cómo fueron tus inicios en el coaching?

Mi camino en el coaching comenzó en 2017 con un profundo deseo de cambio. Esta disciplina me permitió descubrir talentos ocultos, liberarme de creencias limitantes y fascinarme con su poder transformador. Me sumergí en el coaching de prosperidad y la Bioneuroemoción, formándome en ambas áreas. Mi pasión por el crecimiento me impulsó a especializarme en neurociencia para líderes y a certificarme como consultora Benziger. Además, complementé mi formación con herramientas como PointsofYou, PNL y mindfulness. Este recorrido me ha moldeado como profesional, preparándome para acompañar a otros en su propio viaje de transformación.

¿Qué impacto tiene el coaching en las personas y empresas?

El coaching es una herramienta transformadora que impulsa el éxito personal y empresarial. A través del autodescubrimiento, las personas alcanzan metas, superan obstáculos y crean una vida plena. En el ámbito laboral, el coaching fomenta la motivación, la innovación y el liderazgo, impactando positivamente a toda la organización. Esto se ve reflejado en el caso de un cliente que, tras un proceso de coaching, superó su miedo a hablar en público y logró conseguir la posición que tanto deseaba. De esta manera transformó su carrera profesional, ganó confianza en sí mismo y mejoró sus relaciones personales.

¿Qué metodologías utilizas en tu práctica de coaching y cómo contribuyen a generar resultados positivos en tus clientes?

Ofrecemos un completo abanico de soluciones para impulsar el crecimiento personal y profesional, tanto a nivel individual como organizacional.

Nuestras evaluaciones personalizadas, como el Método Benziger, te permiten descubrir tus talentos naturales mediante la identificación de tu dominancia cerebral.

Además, ofrecemos talleres para desarrollar habilidades blandas esenciales, como la comunicación efectiva, el liderazgo y la gestión emocional. A través de la Bioneuroemoción y el Coaching de Prosperidad, podrás profundizar en la comprensión de tus emociones y resolver conflictos internos. Y para potenciar la creatividad y la productividad de tus equipos, contamos con los talleres PointsofYou®

¿Cuál es tu visión y desafíos de cara al futuro?

Como creadora de PMconsulting, mi visión es que se convierta en un referente en el desarrollo humano, un espacio donde las personas y las empresas encuentren las herramientas que necesitan para alcanzar su máximo potencial. En un mercado saturado, mi deseo es destacar por nuestro enfoque innovador, la calidad de nuestros servicios y el impacto positivo que generamos.

Datos de contacto:

Web: www.paulamarconi.com.ar

Instagram: @paula_marconi

Mail: [email protected]

www.linkedin.com/in/paulamarconi

por CEDOC