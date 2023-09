A 15 años de la desaparición de Sofía Herrera: Estancamiento judicial y la búsqueda incansable

El caso de la desaparición de Sofía Herrera sigue siendo una herida abierta en la memoria Argentina, y en el corazón de toda su familia. Para entender la relevancia que tiene el suceso, tanto nacional como internacionalmente, basta con ver la cantidad de contenido que hay sobre su desaparición en redes sociales. Sin ir muy lejos, hace apenas 2 meses, la productora SPD Podcasting estrenó una serie exclusiva dedicada a la desaparición de la niña.

La realidad es que, desde el 28 de septiembre de 2008, los Herrera han enfrentado desafíos de todo tipo: económicos, de salud y, principalmente, obstáculos legales en la búsqueda desesperada de su hija. En comunicación con NOTICIAS, Elena Delgado, mamá de Sofía, detalló esas dificultades que enfrentan y la persistente lucha por encontrar a su hija, o, al menos, entender qué pasó.

Cambios en la causa.

A lo largo de estos 15 años, el caso de Sofía Herrera ha experimentado distintos cambios significativos a lo largo de la investigación. El último, sucedió a finales del mes de julio, con la destitución del ahora ex juez Daniel Césari Hernández, quien llevaba la causa desde 2017.

Una fuente del Poder Judicial fueguino que prefiere mantenerse en el anonimato, compartió con NOTICIAS información intrigante sobre la renuncia del Juez Césari Hernández. Mientras que, “oficialmente se anunció su renuncia por motivos personales ante la prensa”, la realidad detrás de esta decisión es mucho más compleja.

Según esta fuente, de alto nivel en el entramado judicial fueguino, el Juez Césari Hernández enfrentó no solo quejas relacionadas con el caso de Sofía Herrera, sino también “numerosas acusaciones por parte de sus propios colaboradores” y, sorprendentemente, también por parte de la Policía de Río Grande. Estas acusaciones se centraron en sus “inhabilidades para ejercer el cargo” y su comportamiento, que fue descrito como “violento y conflictivo hacia su entorno”.

Ante esta situación, el Consejo de la Magistratura tomó medidas drásticas y lo destituyó, entre denuncias de prevaricato y comportamientos de violencia pasiva-agresiva hacia quienes lo rodeaban. Este giro en la historia legal de Tierra del Fuego ha dejado preguntas pendientes y ha agregado un nuevo elemento de incertidumbre en el caso de la desaparición de Sofía Herrera.

Respecto a la pista de José Dagoberto Díaz Águila, "Espanta la Virgen", que durante 2020 y 2021, cobró relevancia en relación con el caso de Sofía Herrera, se diluyó también ante la impericia de Césari Hernández, que en 2022 declaró que “Interpol lo busca con código rojo. Hallarlo está fuera de nuestras posibilidades”.

Estos hechos coinciden con el descontento que plantea la mamá de Sofía ante la falta de progreso en la búsqueda de su hija y principalmente ante la negativa del juez a ordenar el examen de ADN de una niña adoptada en San Juan, que tiene la misma edad y posee grandes similitudes físicas con Sofía.

Desde este medio intentamos contactarnos con la Jueza María Rosa Santana, quien ocupó de manera interina el Juzgado de Instrucción 1 de Río Grande, que dejó vacante Césari Hernández, aunque no hubo respuesta ni telefónicamente, ni por email y ni siquiera llamando al mismo Juzgado. La fuente off the record ya había aclarado que “seguramente al ser interina no se quiere jugar a decir nada”.

Dificultades Económicas y de Salud.

Elena Delgado reveló que la familia Herrera está lidiando con graves problemas económicos y de salud. Fabián, el esposo de Elena y padre de Sofía, tuvo que someterse a una ablación de riñón hace dos años, lo que afectó significativamente su salud y su capacidad de generar ingresos. Además, los tratamientos médicos necesarios se realizan en Buenos Aires, a 2900 kilómetros de distancia de su domicilio en Río Grande, lo que implica gastos adicionales significativos.

Por otra parte, la otra hija de la familia, nacida poco después de la desaparición de Sofía y que está a punto de cumplir 15 años, sufre de Estenosis Pulmonar y necesita una Valvuloplastia que sólo se realiza en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Esta situación también le ocasiona a la familia duros retos económicos para cubrir los gastos de traslado y alojamiento en Buenos Aires, los cuales no son cubiertos por la Obra Social.

Elena Delgado compartió con NOTICIAS que la familia no ha recibido ayuda del Estado Nacional, Provincial ni Municipal nunca, a excepción de una única ayuda económica por parte de “un político”, al que no quiso nombrar, “que sacó 40 mil pesos de su bolsillo y los dio ‘como de lástima’".

La palabra de Missing Children Argentina.

Desde NOTICIAS nos comunicamos entonces con Ana Llobet, actual presidenta de Missing Children Argentina, quien explicó la importancia de la difusión de casos como el de Sofía Herrera en los medios, pero a la vez explicó que, su organización “se dedica solamente a la difusión de imágenes de niños desaparecidos, actúa como enlace entre los padres y las posibles fuentes de información, y brinda apoyo continuo a las familias afectadas”.

El caso de Sofía Herrera es uno de los muchos casos de niños desaparecidos en Argentina. Ana Llobet informó que “la organización tiene alrededor de 100 casos activos y sigue trabajando incansablemente para ayudar a las familias a encontrar a los desaparecidos, incluso en casos más antiguos que el de Sofía”. Como ejemplo mencionó el caso de María Fernanda Aragunde, una niña que desapareció el 1 de febrero de 1995 cuando tenía 3 años. “Nunca más se supo de ella, pero la organización sigue difundiendo su imagen y mantiene contacto con la familia”, agrega Llobet.

Una posible buena noticia por parte de Missing Children Argentina es que se encuentran trabajando en conjunto con la organización española "SOS Desaparecidos" en un proyecto de reconocimiento facial. La iniciativa busca utilizar la tecnología de reconocimiento facial, posiblemente con la colaboración de Google, para ayudar en la búsqueda de los niños desaparecidos.

A pesar de los años transcurridos, la familia y la comunidad de Río Grande, Tierra del Fuego, siguen comprometidos en la búsqueda de Sofía. Elena Delgado cree firmemente que Sofía está viva y se estremece al decir “seguramente, con lo inteligente que era, debe estar haciendo algún ingreso a alguna universidada”.

Pese a todo lo sucedido, y lo admirable de Elena Delgado, es que concluyó la entrevista con NOTICIAS con un mensaje de esperanza y determinación. Afirmó que, independientemente de cuánto tiempo pase, seguirán buscando a Sofía. Tienen la convicción de que ella está viva y que la encontrarán, manteniendo viva la memoria de su querida hija.

por Nicolás González.