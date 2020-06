Baby boom con miedo

El coronavirus paralizó casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, pero hay uno que no solo no puede postergarse, sino que además debe ser una preocupación primordial: los nacimientos. Según un informe de UNICEF, alrededor de 116 millones de bebés llegarán al mundo durante la pandemia.

Desde de que empezó el aislamiento, las dudas y consultas entre las embarazadas crecieron con fuerza y las famosas no fueron la excepción. María del Cerro, quien tuvo a su segunda hija hace un mes, compartió sus miedos y charlas con su obstetra en las redes sociales para hacer llegar a otras madres información sobre lo que significa parir en el contexto que instaura el virus.

Paula Chaves, quien está en la recta final para tener a su tercera hija, también publicó sus vivencias: “Hoy fui al obstetra, con mil preguntas como una primeriza, pero no de las preguntas tradicionales, sino de las que no tienen respuesta. Soy bastante miedosa, siempre pensando y queriendo controlar situaciones”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski; el cantante Axel junto a su esposa, Delfina Lauría; y Virginia Gallardo fueron algunos de los otros que se convirtieron en papás en plena pandemia.

Incertidumbre sobre si ir al hospital o no, angustia por la prohibición de visitas al recién nacido y preguntas sobre qué cuidados extremar encabezaron la lista de tópicos en torno a la maternidad y paternidad en cuarentena.

Prevenciones. Desde un primer momento los servicios de obstetricia modificaron los procesos de trabajo para aislar a los sectores destinados a maternidad de las guardias.

“Quisiera darles un mensaje tranquilizador de que todos estamos trabajando y de que la maternidad dentro de lo que no es Covid es una prioridad. Estamos haciendo circuitos seguros y tomando todos los recaudos para minimizar al máximo los riesgos que pueda haber. Pero si las mamás respetan la cuarentena y las recomendaciones, no les va a pasar absolutamente nada porque las embarazadas no son de riesgo”, explica a NOTICIAS Hernán Jensen, Jefe del Servicio de Obstetricia del Sanatorio Otamendi.

En esa institución se dividieron las áreas de ingreso para que ni las pacientes ni el personal abocado a maternidad tenga ningún tipo de contacto con otros sectores de la clínica, y muchos otros establecimientos adoptaron la misma medida. Además, se extreman los equipos de protección e higiene en la sala de parto y se modifican algunas cuestiones como la frecuencia de consultas prenatales y el alta post parto, para evitar una mayor permanencia en los hospitales. “Se trata de que por lo menos estén 36 horas porque ahí se hace un estudio que descarta enfermedades metabólicas y, después de eso, si está todo bien, recomendamos dar altas un poquito más precoces”, agrega Jensen.

En cuanto a las consultas médicas, un dato del Observatorio de Violencia Obstétrica “Las Casildas” generó interrogantes: al 76% de las encuestadas les habían cancelado algún turno de atención. Según explican distintos organismos de salud, es prudente realizar alguna de las consultas vía web, pero hay varias que sí o sí deben ser presenciales.

En este punto se suscitaron miedos. Antes de que naciera su hija, el conductor Germán Paoloski expresó: “Esto me genera muchas dudas y temores por la situación. Por tener que ir a una clínica donde, a pesar de que estamos tranquilos, el pico se espera para cuando yo tengo fecha que es a finales de abril, principios de mayo”.

El parto. En un mundo que cambió drásticamente, las embarazadas afrontan aún más emociones. Es por eso que el acompañamiento en el parto es vital, pero varias denunciaron que les habían prohibido el ingreso a sus parejas por protocolos del Covid-19.

Jensen entiende que si ninguno tiene coronavirus, el parto tiene que ser en compañía: “Obviamente reducimos el número de pacientes dentro del área pero creemos que el padre, o acompañante quien fuere, es de vital importancia en ese momento y no quitamos ese derecho”. En la misma línea, desde la Confederación Internacional de Matronas, hicieron hincapié en lo crucial que es que las madres no estén solas mientras dan a luz.

Otra de las grandes dudas es la frecuencia de visitas al pediatra en los primeros meses de vida. En una mesa de trabajo entre profesionales de áreas infanto-juveniles organizada por el Ministerio Público Tutelar concluyeron en la importancia de continuar los controles y seguimientos médicos, en especial de los neonatos.

A pesar de las dificultades que impone este panorama, especialistas intentan llevar calma y garantías a las futuras mamás. Y aunque a algunas se les vuelve más difícil, otras lograron relajarse. “¿Miedo por ser mamá en la cuarentena? Soy bastante positiva y no estoy asustada”, había reflexionado Virginia Gallardo semanas antes del nacimiento de su hija.

En un momento en el que la pandemia transformó todos los hábitos, la maternidad no quedó eximida. Las nuevas madres y los recién nacidos afrontan las condiciones difíciles.