Buscan intensamente a una adolescente desaparecida en Chacarita

Guadalupe Bogliolo se encuentra desaparecida y su familia advierte sobre su vulnerabilidad debido a un tratamiento de salud mental. Desde el miércoles 22 de enero, por la tarde, la desaparición de la joven mantiene en vilo al barrio porteño de Chacarita. La adolescente fue vista por última vez caminando por la avenida Federico Lacroze, vistiendo una remera negra y un short de jean azul.

Según relataron sus padres, la menor acompañó a su papá al trabajo esa mañana. Cerca del mediodía, le avisó que bajaría a fumar, pero nunca regresó. "Alrededor de las 13 se apagó su teléfono y desde entonces no tenemos noticias de ella", explicó su madre, Enriqueta Prieto Mazzucco.

La familia Bogliolo está especialmente preocupada debido a su condición de salud mental. La adolescente requiere un tratamiento continuo que incluye medicación, algo que no tiene consigo desde su desaparición. "Ella siempre debe estar acompañada. Es una situación de mucha vulnerabilidad", destacó su madre. Luis Bogliolo, el padre de Guadalupe, relató que empezó a buscarla apenas notó que no regresaba. “Bajé enseguida para buscarla, pero no la encontré. Luego se sumó toda la familia a recorrer los barrios donde solía estar o compartir con amigos”, explicó.

La Policía de la Ciudad, junto a la Fiscalía N.º 17 de Buenos Aires, lleva adelante el operativo de búsqueda. Sin embargo, hasta el momento no se han obtenido avances significativos. “Estamos en permanente comunicación con las autoridades, pero no hay novedades”, afirmó Enriqueta. La madre también aclaró que no hubo discusiones ni incidentes que pudieran haber motivado la desaparición. "Nosotros siempre estamos muy pendientes de ella. Nunca pasó algo así. Estamos muy preocupados porque hace 24 horas no recibe la medicación", subrayó.

Hasta ahora, ningún amigo ni conocido de Guadalupe ha aportado información relevante. "No sabemos cuál fue su último mensaje. Preguntamos a todos sus amigos y buscamos en redes, pero no encontramos nada. La policía está investigando sus últimas conversaciones", detalló su madre. La menor desaparecida es descrita como una adolescente apasionada por la música y el arte. "Tiene días buenos y malos, pero siempre está pendiente de su familia", aseguró Enriqueta. Cualquier persona que pueda tener información sobre su paradero que se comunique de inmediato con la Policía de la Ciudad o con la Fiscalía N.º 17. "Lo único que queremos es que vuelva a casa sana y salva", concluyó su madre.