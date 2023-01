Camila Homs: de estrella de la temporada a villana de la telenovela

No hay dudas de que este verano la tuvo a Camila Homs como una de sus principales figuras. La modelo se pasea por las playas de Punta del Este siendo una de las estrellas de la temporada, y se ha vuelto todo un personaje luego del escandaloso triángulo que la tiene como protagonista: su guerra encarnizada contra su ex pareja, el futbolista Rodrigo de Paul, y la estrella pop, Tini Stoessel. Ya sea por su innegable belleza, su presencia en medios -además de dar cientos de entrevistas, conduce el programa de cocina “Cucinare” por El Trece- o por las polémicas desatadas a su alrededor, lo cierto es que su presencia ha adquirido un alto precio, volviéndola una de las figuras mejor pagas del verano esteño: por acompañar a diversas marcas y hacer presencias en eventos y restaurantes, Homs cobra cifras de alrededor de 5000 dólares.

De día Homs se pasea a orillas del mar junto a Francesca y Bautista, los hijos que tuvo junto a De Paul, y disfruta comiendo en lugares exclusivos como Roll and Rock. Una noche se la pudo ver en un evento en el restaurante italiano Napulé Notte, ubicado en la zona de José Ignacio, luciendo un sensual look y codeándose con Wanda y Zaira Nara, otras de las figuras que brillan en la temporada: Wanda, incluso, la supera en cachet, al igual que Pampita Ardohain, pero todas juntas son las grandes presencias del verano esteño.

Pero fue la fiesta de Año Nuevo en la playa donde se condensó el momento presente de Homs: en un leve estado de ebriedad -de acuerdo a sus propias declaraciones en las que afirmaba que “si estaba sobria no lo hacía”-, la modelo fue filmada arengando un cantito que surgió espontáneamente en favor suyo y en contra de Tini Stoessel: “Olelé, olalá, Tini se la come, Cami se la da”. Y es que Homs tiene hinchada: no son pocos -sobre todo las mujeres- quienes se ponen de su lado en la polémica guerra contra la pareja De Paul-Tini, y si bien este conflicto le ha significado dolores de cabeza, no es menos cierto que le trajo popularidad y adhesiones.

¿Pero será siempre fácil de sostener este mix entre reina de belleza esteña y villana de telenovela, aun cuando tenga razón en su enojo?

Desinvitada

Poco después de arengar el cantito, a Homs se le impidió el acceso a la popular Fiesta Bresh en Punta del Este. Según contó el conductor de LAM, Ángel de Brito, la conductora pidió a la organización un VIP para seis personas, pero le fue negado: Stoessel es una figura muy querida por la producción de la Bresh, ya que las presentaciones que la cantante de “La Triple T” hizo en la fiesta le han dado a esta un gran impulso. Por lo cual, para evitar rispideces que puedan afectar la relación entre ellos y Tini, la Bresh habría decidido negarle el pedido a su contrincante. ¿Será posible que Homs siga sosteniendo la hostilidad hacia Tini a riesgo de que estos episodios continúen? ¿Qué ocurrirá cuando un mismo evento convocante deba decidir entre ellas dos?

La novela. Homs y De Paul se conocieron cuando ella tenía 15 y él 17. La relación duró doce años, a lo largo de los cuales De Paul pasó de Racing al Valencia de España, y Homs dejó su carrera de modelaje para ir con él. Luego se mudaron a Italia, donde tuvieron a Francesca en el 2019.

Pero mientras la carrera de De Paul ascendía -fue convocado por Lionel Scaloni para formar parte de la Selección que ganó en diciembre la Copa del Mundo-, la pareja comenzó a tambalear. El nacimiento del segundo hijo de la pareja, Bautista, en el 2021, no pudo contener el desgaste de la relación, y menos frente a los rumores de presuntas infidelidades cometidas por el mediocampista. Ella volvió a Buenos Aires con sus hijos y De Paul comenzó su relación con Tini. Pero mientras él afirmaba que la relación con su ex había terminado al nacer Bautista, Homs aseguraba que el ocaso formal había sido en enero del 2022: de acuerdo a esto, Tini habría sido la amante de Rodrigo.

En medio de varias enardecidas discusiones por la división de bienes y la cuota alimentaria de los hijos, De Paul fue a Qatar y ganó la Copa. Pero, al volver, la relación con su ex se volvió aún más tensa luego de que, después de los festejos con la Scaloneta, fuera directo a visitar a Tini, en vez de ir a ver a sus hijos a quienes no veía hacía un mes. Homs no disimuló su furia: en su cuenta de Instagram subió primero una selfie donde escribió: “Nada que decir, ¿ustedes?, ¿bien?”, y luego un video donde hacía el gesto de “fuck you” a la cámara: un mensaje para De Paul.

Todo recrudeció cuando la cuenta de Twitter de Homs publicó unos tuits donde la modelo le decía al futbolista: “Merecés lo peor vos y la puta de tu novia que se volteó a medio mundo. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser el campeón del mundo”, aunque ella alegó que le hackearon la cuenta. También le mandó, según contó Ángel De Brito, “insultos y amenazas” por Instagram a Tini, y hasta se filtraron mensajes privados donde Homs tampoco se callaba nada: “Sos la peor basura que conocí en mi vida. Cómo no me di cuenta antes”. Todo esto derivó en una denuncia de De Paul a Homs por calumnias e injurias.

Y eran pocos y cayó el padre: se filtró un audio que Horacio Homs, padre de Camila, le envió a su ex yerno: “Ya me tenés podrido hijo de puta. Voy a salir yo a hablar de vos en los medios sobre las fechas, la plata que robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero y que le robabas a Camila todos los ahorros”, disparó Horacio Homs en el audio.

Con todo esto, ¿cómo no ser uno de los personajes del verano?

Botines

Luego de la victoria de la Selección Argentina sobre Emiratos Árabes, el último partido de la Albiceleste antes del comienzo del Mundial Qatar 2022, De Paul compartió una foto en sus redes con una romántica dedicatoria a su novia, Tini. Sobre la cara externa del botín, al lado de la bandera argentina, se leyó “TTT”, referencia a uno de los hits de la cantante, “La Triple T”. Sin embargo, De Paul ya había tenido el mismo gesto con su anterior pareja, Camila Homs. Por la misma época, el periodista Rodrigo Lussich contó en “Socios del espectáculo”, en El Trece, que De Paul había decidido subastar los botines que antes había dedicado a la modelo, por una gran suma de dinero que sería donada a Los Piletones, la fundación de Margarita Barrientos. Quien finalmente compró los botines fue el empresario y dueño del boliche “Cocodrilo”, Omar Suárez. El futbolista cotiza sus prendas de vestir además de dedicárselas a su pareja de turno.