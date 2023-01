Dady Brieva explicó cómo gana 800.000 pesos por función

El humorista Daddy Brieva habló en una entrevista acerca de cuánto cobra de cachet por función. "Te lo digo sin careta, yo meto en San Bernardo 400 personas a 3000 pesos la entrada, para mí representa un palo doscientos, con el 70 por ciento me quedan 800 mil pesos. Para mí solo es un lujo”, aseguró.

El dato aparece días después del rumor que circuló en Twitter, donde se apuntaba que habría cobrado la suma de 90 millones de pesos por las dos funciones que realizó de su espectáculo “Super Daddy, el mago del tiempo” en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Y es que el show de Brieva fue financiado por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia.

En la entrevista, Brieva también habló sobre Midachi, el histórico trío cómico del cual formó parte en su momento junto a los actores Miguel Del Sel y Darío “Chino” Volpato. El humorista puntualizó que hoy decide tomarse el trabajo más relajadamente y que “si es el cumpleaños de su hijo no trabaja”.

“Por eso no hago Midachi tampoco. No quiero que me envuelva el quilombo de nuevo. Hubo una época en la que nosotros hicimos mucha plata y perdimos muchas cosas también. Por eso ahora quiero tomarme mis tiempos”, declaró Brieva.

Además, reconoció que el costo de inversión del espectáculo sería muy alto y riesgoso. “Me da cagazo, prefiero no asumir la responsabilidad de que vuelva Midachi y no me bancaría no estar primero en recaudación. Me corto los huevos si salgo segundo en la taquilla”, admitió con humor.

También afirmó que “le da duda” si el humor de Midachi, “popular” y por momentos un poco “border”, sería bien recibido hoy, en tiempos de corrección política. Además, afirmó que hoy “no le divierte” el humor que hacía antes con el dúo cómico, aunque “sería lindo hacer un festejo” por los 40 años que el trío cómico cumplirá en julio.

por R.N.