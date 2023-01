Caso Báez Sosa: Los videos que complican a los rugbiers

Recientemente salió a la luz una filmación que no había sido conocida hasta este momento en el caso por el asesinato de Fernando Báez Sosa: el video donde se muestra cómo ocurrió la golpiza que le propinaran los 9 imputados, el mismo que llevó a Luciano Pertossi a romper el pacto de silencio. Si bien Fernando no se ve con claridad, ya que se encuentra detrás de un auto, se lo puede ver a quien los peritos reconocen como Pertossi apareciendo desde la derecha del mismo, usando una remera color negra. Tas esta identificación, Pertossi pidió la palabra: “Quiero aclarar algo, ¿lo hago? Yo no estaba ahí”, declaró el joven acusado. “¿Dónde estabas? ¿Y entonces quién era el sujeto de remera negra?”, preguntó el fiscal. Pero Pertossi no dio más detalles: “No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy a responder más nada”, concluyó Pertossi. El material audiovisual recolectado para la investigación provino de cámaras de seguridad, los celulares de los imputados, e investigaciones periodísticas.

En este otro video se lo puede ver a Lucas Pertossi (de remera negra) volviendo a la escena del crimen luego de que Fernando muriera.

También, entre otro de los materiales que se lograron incorporar a la investigación, se encuentran el video donde se puede ver a Maximiliano Thomsen siendo echado de la disco Le Brique, donde inició el altercado, por la seguridad del lugar. Después, fuera del boliche, la pelea tuvo un trágico final.

Los distintos videos tomados de la noche en que los jóvenes atacaron a Baez Sosa fueron clave como prueba para el caso, y gracias a ellos los peritos pudieron identificar a los rugbiers que fueron contra el joven frente a la disco Le Brique, ubicada en Villa Gesell, aquel verano de 2020 entre las 4:30 y las 6 de la madrugada. El 18 de este mes se cumplirán 3 años desde lo ocurrido.

Una vez recolectado el material audiovisual, la fiscal Verónica Zamboni dispuso una pericia del mismo para obtener mayor nitidez, y una pericia de análisis comparativo para determinar si los acusados eran las mismas personas que pueden verse en dichos videos. Acto seguido, se tomaron fotografías a los imputados para realizar las comparaciones con el peritaje.

Yanina Cuenca y Agostina Matticoli, de la División Individualización Criminal, produjeron informes periciales de cotejo facial gracias a los videos. También se analizaron los registros audiovisuales de las secuencias donde los imputados se encontraron en el local de comidas rápidas cerca de Le Brique, donde fueron a comer luego del incidente.

El subcomisario Andrés Nicolás Bruzzese, actual 2° Jefe de la División de Individualización Criminal, y el Inspector Ricardo Ariel Pisoli, de la División Fotografía Policial fueron los encargados del mejoramiento de las diversas imágenes incorporadas a la causa.

Durante las audiencias del caso, uno de los testimonios clave fue el de César Guida, responsable del Área Genética Forense del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte de Ministerio Público Fiscal. Guida afirmó que había ADN de Blas Cinalli en el meñique izquierdo de Fernando Baez Sosa y que había rastros de sangre de la víctima en cuatro prendas de vestir y tres zapatillas de los imputados.

Los imputados del caso son Blas Cinalli, Ciro Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Juan Pedro Guarino, Alejo Milanesi, Máximo Pablo Thomsen y Matías Benicelli. Todos ellos rondan los 22 años.





por R.N.