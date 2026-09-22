Cine argentino: boom de directoras

La imagen se repite una y otra vez dentro del cine argentino. Mujeres ocupando la silla de dirección, pero ya no desde los márgenes de la industria, sino en el centro de los proyectos, con actores reconocidos, plataformas internacionales y la atención de la prensa especializada.



Una transformación que adquirió una visibilidad particular este útlimo mes, con films que se adueñaron de la taquilla: “Pepita, la pistolera”, de Lucía Puenzo; “Barreda”, de Daniela Goggi, y la serie “Cautiva”, recientemente estrenada en Flow, codirigida por Jazmín Stuart y Paula Hernández. A su vez, regresa “La virgen de la tosquera”, de Laura Casabé, elegida para representar a la Argentina en los Premios Goya, y la revolución que generó el año pasado el film “Belén”, dirigido por Dolores Fonzi, que llegó hasta el umbral de los Oscar.



Reinicio. Puenzo volvió a la pantalla grande con la historia de Margarita Di Tullio, la mujer que construyó su leyenda en la Mar del Plata de los años 80. Protagonizada por Luisana Lopilato, “Pepita, la pistolera” recibió de manera unánime el aplauso del público y de la crítica especializada, que destacaron la potencia narrativa de la directora y su decisión de apartarse de la biopic convencional.

El caso de Casabé refuerza la creciente presencia femenina en la industria. “La virgen de la tosquera”, basada en cuentos de Mariana Enríquez, fue elegida por la Academia de Cine Argentina para competir por un lugar en Mejor Película Iberoamericana de los Goya 2027, luego de una votación de más de 700 miembros.



“Las plataformas nos buscan actualmente, primero por lo que hacemos, por las películas que hicimos, y después porque inherentemente hay un nuevo punto de vista y una mirada femenina que comienza a interesar e interpelar”, explica Casabé en diálogo con NOTICIAS. La directora no atribuye el fenómeno a una lógica de cupos, habla de un cambio de época y del aporte artístico de una mirada históricamente menos representada. Para ella, esa perspectiva puede renovar historias conocidas y ampliar los modos de mirar y construir personajes porque durante décadas el cine argentino fue narrado, mayoritariamente, desde una impronta masculina.

“Barreda”, dirigida por Daniela Goggi y estrenada en Amazon Prime Video, confirma el ingreso de estas realizadoras a producciones de gran escala. Producida por Amazon MGM Studios, reconstruye el caso de Ricardo Barreda, quien asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas en 1992, y también la posterior construcción social de su figura como víctima. El film explora otra concepción, donde la presencia de las mujeres asesinadas toma otro volumen.



Claqueta con rouge. Esta expansión también aparece en “Cautiva”, miniserie original de TNT y Flow producida por Aleph Cine, codirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart y protagonizada por Carolina Kopelioff. En ella, relatan la historia de Clara, una joven que entra a un convento de clausura buscando refugio y termina atrapada durante quince años bajo un régimen abusivo.



El antecedente inmediato de este fenómeno inicia con Dolores Fonzi y su significativo largometraje “Belén”, el cual en diciembre del año pasado quedó seleccionado entre las 15 películas de la shortlist de los Oscar 2025 a Mejor Film Internacional. En el circuito de festivales, “La noche sin mí”, ópera prima codirigida por María Laura Berch y Laura Chiabrando, obtuvo en 2026 el premio a Mejor Película de Ficción en el Festival de Cine de las Alturas.



“Me da mucho gusto encontrarme con cada vez más mujeres en esos lugares”, dice Casabé al referirse al crecimiento femenino en posiciones de decisión. La lógica no consiste únicamente en cambiar quién ocupa una silla. Sino que modifica aquello que puede ser contado y la forma de hacerlo. Del cine independiente a las grandes plataformas, las directoras argentinas dejaron de ser una excepción para ocupar un lugar visible en la primera línea.