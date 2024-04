Claudio Morgado denunciado: Andrea Alvarez acusó de estafador al ex titular del INADI

Claudio Morgado y su esposa, Vanesa Moreno, fueron denunciados por estafa por la periodista Bárbara García y otras presuntas víctimas por diversas operaciones de manipulación y fraude. A través de un descargo en sus redes sociales, la hermana de Camilo García dio detalles del modus operandi del actor y ex diputado. Según explicó, la pareja les habría vendido carteras, camperas y zapatos a muy bajos precios a ella, pero nunca le dieron los productos.

“Él era mi compañero de trabajo. Trabajaba conmigo en Uno Más Uno Tres todos los sábados por ExtraTV. Y digo ‘trabajaba’ porque hasta el sábado pasado estuvo en el programa”, describió en el descargo García y concluyó: “Pido por favor, difusión de este tema, para que no haya más víctimas por parte de esta gente. Yo ya no sé si voy a recuperar la plata o si la gente querida mía lo va a hacer. Tenemos otros damnificados. Así que les pido por favor solidaridad total y cobertura de esto para que no estafen más a nadie”.

Similar fue el caso de Andrea Álvarez. La ex baterista de la agrupación Viuda e hijas de Roque Enroll, fue una más de las damnificadas por la pareja en 1.500 dólares. “Quiero denunciar en twitter a CLAUDIO MORGADO (ex diputado, ex INADI, ex Cablín, ex TVR, ex amigo) y a su mujer VANESA MORENO por ESTAFADORES. Caí en su red de estafas, sale hilo y pido RT”, acusó Álvarez en su cuenta de la red social X.

En el hilo, la artista describió: “En noviembre Vanesa me ofrece unas Mac Pro a buen precio ‘que trae una amiga para que yo las revenda, pero a vos te la vendo a mil dólares porque Clau te ama’, dije que no (soy pobre) y justo llama mi hermano que se le rompe la compu y el si se mete”. Y agregó: “Las Mac llegaban en una semana, pero eso no pasa (hasta ahí lo normal dado el momento del año) ella me ofrece para compensar otra Mac a 500 USD y yo sospecho, pero ella me alienta y no daba dudar de ‘la mujer de Morgado’. Viene fin de año y ellos se van a Brasil y yo ahí me sentía una boluda, pero me daba vergüenza reconocer lo que pasaba. Enero fue una demencia de verso y ya en febrero le pido la plata y empieza otro capítulo”.

En la descripción de la supuesta estafa perpetrada por Morgado y Moreno, Álvarez concluyó: “Me animo a contarlos a amigos, googleamos y vemos que son estafadores profesionales y que las historias que se saben son calcadas a la mía: audios, capturas de Whatsapp, estrategia. Todo igual”. Y añadió: “A partir de ahí era una excusa diaria de porque no me devolvía lo que ahora eran 1800 dólares (ella agrega 300 por tardanza) mientras yo estaba en contacto con abogado, periodista damnificada Ivi Cangaro y victimas de sus estafas”.

En dialogo con Noticias, Andrea Álvarez profundizo en sus explicaciones sobre el modus operandi del ex diputado y su esposa en la maniobra. “Me empecé a acordar de las caras que me hacia y que no me miraba. Y empecé a dudar de mi”, confesó la artista y detalló: “No me paso a mi sola, le paso a todos. De una u otra manera les pasa a todos que terminan enloqueciendo y dudando de su propio ser. Yo dudo cuando ella se va a Brasil de vacaciones y empiezo a dudar mas cuando veo las estafas online de hace un montón de tiempo”.

“El modus operandi es usarlo a él de garantía, asegurarle que él tiene que importarte de alguna forma. No da resultado si el no significa nada para el estafado. Por eso no encontraron a nadie que los cague a trompadas, también utilizan a mucha gente del partido”, aclaró Álvarez y ejemplificó: “a este tipo de personas los llamó los Astiz. Son los enemigos internos. Son la gente que se camufla en las causas, en los clubes, en el feminismo y desde ahí delinquen. Usando una estructura que para muchas personas significan un montón. La gente no los denuncia, caen y confían, porque la gente cree en esa causa que están militando. Después es la excusa perfecta, para cuando viene el enemigo a romper los lugares, porque hay mucha gente corrupta”.

Por último, la artista destacó: “Estos no son K, ni nada. Lo único que quiero es que haya justicia”. Y añadió, anecdóticamente, el último contacto directo que tuvo con Morgado: “Fue un mensaje de audio inventando como que le agarraba un infarto”. Y disparó: “Si quiere actuar, que se vaya a los Oscar”.