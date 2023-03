Cómo generar una copia de seguridad en WhatsApp

A causa de las nuevas actualizaciones de WhatsApp, varios modelos de celulares se quedarán sin el servicio de mensajería, ya que quedan fueran del rango de características técnicas para asumir los cambios. Por esto, lo más aconsejable sería que los usuarios que posean estos celulares puedan realizar una copia de seguridad para no perder la información que hya dentro de su WhatsApp, hasta que puedan adquirir un dispositivo que sí cuente con capacidad para las actualizaciones.

Lo primero que se debe hacer es abrir el WhatsApp, ir a la opción “Ajustes”, abrir la opción “Chats” y allí seleccionar la opción “Copia de seguridad”. Ahí se debe clickear en la opción “realizar copia ahora”. El proceso puede tardar alrededor de 30 minutos. La copia de seguridad comenzará a subirse a la cuenta de Drive asociada a Google.

Gracias a esto, quedarán guardados en la nube y al abrir sesión en el nuevo teléfono se podrá recuperar toda la información, chats y contactos. Para esto es importante contar con espacio en el perfil de Drive. La plataforma tiene un límite de 15 GB.

En general, cualquier dispositivo que tenga una versión inferior a iOS 12 y Android 4.1 no contará con el soporte de la aplicación de WhatsApp. En caso de tener un dispositivo con sistema operativo KaiOS, este debe tener la versión 2.5.0 o más nueva, donde se incluye el JioPhone y JioPhone 2.

Algunos de los modelos que ya no contarán con Whatsapp serán: por el lado de Samsung, los modelos Samsung Galaxy Core; Samsung Galaxy Trend Lite; Samsung Galaxy X cover 2. Dentro de la línea de LG; el LG Optimus L3 II Dual; - LG Optimus L5 II; LG Optimus F5 y el LG Optimus L3 II. Tres de los modelos de IPhone no podrán contar con las aplicaciones: iPhone 6S; iPhone SE; iPhone 6S Plus. También hay varios modelos de Sony y Lenovo que no podrán contener las características técnicas para estas actualizaciones.