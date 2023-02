Dady Brieva vs. Jorge Lanata: el programa que prepara en C5N

Dady Brieva tendrá programa en C5N y se llamará "PPT: Periodismo para todos", el mismo nombre que el programa que el periodista Jorge Lanata supo tener en El Trece. Muchos interpretaron esto como una afrenta de parte de Brieva hacia Lanata: el humorista es un férreo defensor del kirchnerismo, y su programa se llamará igual que el de uno de los periodistas que más criticó al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Precisamente ese ciclo, donde Lanata combinaba informes periodísticos con momentos de humor e imitaciones, fue uno de los programas más vistos por la audiencia anti K durante sus 11 temporadas, entre 2012 y 2022.

Y no es la primera vez que ambas figuras antagónicas se enfrentan. En 2018, aún bajo el gobierno de Mauricio Macri, Lanata declaró que Brieva le parecía un “miserable”, luego de que el humorista afirmara en el programa “Podemos hablar” (Telefe) que deseaba que los argentinos “la pasaran mal” para que no volvieran a votar por el gobierno macrista. A esto, Brieva solo contestó que “admiraba” a Lanata desde hacía mucho, porque le parecía “un incorrecto” y que “en ese lugar sentía que se encontraban". En tanto, en marzo de 2022, luego de que el ex Midachi criticara al gobierno kirchnerista, Lanata declaró que Brieva “se tendría que callar la boca” después de “las barbaridades que dijo a favor”.

El humorista K fue duramente criticado por Lanata cuando en 2020 afirmó en “Volvimos mejores”, su programa en El Destape Radio, que tenía ganas de “agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio…” con las personas que habían realizado una marcha en contra del gobierno. Estas declaraciones le valieron una denuncia por “intimidación pública” y “apología del crimen”.

El nuevo programa de Brieva en C5N irá los domingos a las 21 hs y formará parte de la nueva programación del canal en el 2023. Algunas de las novedades de esta grilla renovada son el regreso de "Duro de Domar" con la conducción de Pablo Duggan, que irá de lunes a viernes de 21.30hs a 23.00 y "Sin lugar para los débiles", un programa de opinión conducido por Fernando Borroni.