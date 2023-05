Cómo logró Fito Páez evitar la tumba de la gloria

Cuentan que un tiempo atrás, Fito Páez le exigió explicaciones a su equipo de management en la víspera de un show que apenas había vendido la mitad de las localidades. La respuesta lo sacudió. “Y qué querés, si no das notas, no hacés redes… y te pusiste al público en contra”. La furia del rosarino sacudió el camarín. Pero traería, luego, ecos internos. Y en charla con músicos y con su pareja (Eugenia Kolodziej, con quien se conocieron hace nueve años por Facebook, y es, según refieren, parte del cambio de mentalidad y rumbo), aceptaría la cruel verdad. Había que cambiar cosas, o resignarse a las tumbas de la vieja gloria.

El plan se puso en marcha casi de inmediato. En el 2020, en medio de la pandemia, llegaría un nuevo disco. “La conquista del espacio”, de apenas 36 minutos, brillaría con “La canción de las bestias”, ”Las cosas que me hacen bien”, “Gente en la calle” y “Nadie es de nadie”. Un suceso por el que Fito se llevaría al año siguiente el Grammy al Mejor álbum de rock latino (su canción "Lo mejor de nuestras vidas" ganó en la categoría Mejor canción de rock, y la colaboración junto a Carlos Vives se consagró como la Mejor canción pop-rock).

Y repetiría en el 2022 con el gramófono dorado con el Mejor disco de pop-rock por “Los años salvajes”, capítulo inicial de la trilogía que se completa con “Futurología Arlt”, excursión en formato orquestal, y “The Golden Light”, un introspectivo recorrido que conectó con los pasajes más íntimos de su serie biográfica, “El amor después del amor”, la biopic de Netflix a 30 años del álbum homónimo que marcó el pico de popularidad en su larga y nutrida carrera. Una remembranza que combina nostalgia y relanzamiento, y que pone a Fito, a sus 60 años, nuevamente en boca de todos.

La biopic que se estrenó el 26 de abril fue vista en una semana por millones, convirtiéndose en lo más visto de Netflix en el país, el mes pasado. Y alcanzó en tan solo una semana a 7.900.000 según las repercusiones en redes medidas por Ibope, Otros 3,3 millones se sumaron en los primeros días de mayo. La estimación de la plataforma es que uno de cada tres suscriptores argentinos habrá visto “El amor después del amor” (protagonizada por Iván Hochman) para cuando Fito Páez estrene a fin de mes, el 30 de mayo, la regrabación de aquel disco doble de 1992, que llega ahora con una decena de voces invitadas.

“Puede que te quedes corto con esos números”, corrige con una sonrisa Mariano Chihade, CEO y fundador de Mandarina Contenidos, la productora detrás del éxito, a la que en el 2018 se sumó como accionista Héctor Colella, el "heredero" de Yabrán. “Muy pocas veces se da que un producto sea prestigioso y popular. Cuando una ficción se instala como esta es porque hiciste todo bien. Y yo sabía que teníamos algo bueno desde los libros. Pero cuando vi el primer capítulo lo abracé llorando a Pablo (Kolodziej, el creador de la serie) y le dije ‘lo tenemos’”, repasa.

“Cuando estrenó la serie, Fito me escribió que estaba muy contento, y esa fue mi coronación”, sigue Chihade, quien siente que saltó diez casilleros con el debut de su productora en ficción, acelerando de paso el lanzamiento a fin de mes de oficinas en Madrid y nuevos desarrollos en México. Se siente parte de la espiral virtuosa, la rueda mágica en el revival de Fito Páez, endiosado hoy por millennials, que lo descubren quizá de la mano de Lali Espósito o Conociendo Rusia (con quienes grabó recientemente), y nostálgicos que lo redescubren con pasajes de su vida familiar, y las anécdotas tras bambalinas junto a próceres del rock nacional como Charly García o Luis Alberto Spinetta.

“La música siempre trae nostalgia en sí misma. Pero sobre todo la de Fito, que fue banda sonora de tantas generaciones. Nos atraviesa. Pero también nos atraviesa su historia. La relación con ese padre que interpreta 'Campi', que lo pudo ver despegar pero no en su apogeo. Con esa madre que nunca llegó a escuchar a los Rolling Stones, como reza su canción, y la muerte violenta de su abuela y tía. Cada capítulo de ‘El amor después del amor’ responde a un género distinto, de la biopic al romance, del drama al policial, y eso también es parte del éxito del producto”, analiza Chihade, quien destaca que el rosarino le hizo fácil el trabajo de productor.

“Desde que nos juntamos a cenar la primera vez en octubre del 2021, hasta que Netflix nos aprobó presupuesto, apenas pasaron seis meses. Llegamos a un acuerdo rápido porque él no quería hacer una versión pasteurizada de su vida. No sólo están los episodios con las drogas, también las escenas de maltratos a la banda. ‘Yo fui un pendejo soberbio en el pasado’, me dijo. La serie refleja eso, y el camino del héroe, de tocar en la calle en Madrid al éxito, un rebote que se refleja en este maravilloso presente”, concluye el productor.



por R.N.