Cómo vive el cura de la Villa 31 con coronavirus 

Guillermo "Willy" Torre vive hace cuatro décadas en la parroquia Cristo Obrero, dentro de la Villa 31. En ese lugar, donde la cara del padre Carlos Mugica decora varias paredes, la última semana de mayo comenzó a sentirse mal.

El sábado se acercó a la terminal de cruceros con una leve pérdida del olfato y el gusto. A las tres horas, tenía el resultado positivo.

Ahora, el cura villero pasa su aislamiento en uno de los hoteles porteños destinados a residentes del Barrio 31 que no tienen posibilidades de aislarse en sus casas. "Desde el sábado que me dio positivo, estoy en un hotel. No tengo fiebre", contó el cura Guillermo a Radio con Vos. Y agregó que había tenido un estado gripal.

El religioso, que días atrás denunció las condiciones en que viven los vecinos de la villa, convive ahora con sus vecinos en un hotel. Allí estará al menos 15 días. Luego, podrá volver a su trabajo social en la parroquia, que atiende las necesidades de uno de los asentamientos porteños más castigados por el coronavirus.

"La situación es muy dificil en el barrio, hay familias enteras aisladas. Hubo 14 difuntos de distintas edades, con enfermedades de base", precisó Guillermo sobre la situación que ahora monitorea a la distancia.

Todo se complicó después de 10 días sin agua en el barrio. "Ahora lgo mejoró pero todavía hay manzanas con problemas", señaló el cura aislado.