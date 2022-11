De Chris Martin a Benedict Cumberbatch: las celebrities que se enamoraron de Argentina

En lo que va de 2022 Argentina sigue demostrando ser uno de los destinos más queridos por las estrellas internacionales. En los últimos días, la actriz estadounidense Dakota Johnson (“50 sombras de Grey”, “Suspiria”) visitó Buenos Aires, donde compró vinos en el barrio de San Telmo, en la vinoteca “La bodega del pintor”. “Una diva”, decía el reel que la dueña del lugar posteó emocionada, posando al lado de la actriz.

Pero Dakota Johnson no vino a Buenos Aires simplemente a pasear y hacer turismo, sino que acompañaba a otra estrella que visitó el país: su novio, Chris Martin, líder de la banda británica Coldplay, que se presentó por diez noches en el Estadio River Plate, como parte de su gira “Music Of The Spheres”.

El show de Coldplay en el país estuvo plagado de momentos llenos de argentinidad, como cuando la banda tocó “De música ligera”, la icónica canción de Soda Stereo, o como cuando invitaron a cantar a la cantante Tini Stoessel. Pero eso no es todo, Chris Martin también aprovechó para pasear por Buenos Aires, y tomó por sorpresa a un grupo de empleados de un local de instrumentos: les tocó un par de canciones y, además de comprarles una guitarra, les regaló unas entradas para su show.

"Típico que estas trabajando y viene Chris Martín de Coldplay..." escribió en su cuenta de Twitter Emiliano Nievas, quien trabajaba en el local. El hilo donde Nievas documentó la visita del cantante no tardó en recibir miles de me gustas y retuits.

Emiliano Nievas, empleado del local de instrumentos musicales, junto al cantante Chris Martin.

Pero Martin no fue el único cantante británico en caminar por las calles porteñas. En septiembre Dua Lipa trajo su gira “Future Nostalgia Tour” al Campo de Polo de Palermo. Se alojó en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, que estuvo rodeado de fanáticos que la esperaban, a quienes saludó y firmó autógrafos, además de sacarse fotos.

También visitó la librería Ateneo Grand Splendid, y almorzó en Palermo, siempre seguida por su horda de fans. El Cementerio de la Recoleta y la calle Caminito, en La Boca, también fueron lugares que la intérprete de "Levitating" quiso conocer, y a juzgar por el tuit con el que se despidió, parecería que se llevó una buena impresión: “Buena comida, buen vino, buenos recuerdos, gracias Buenos Aires”, tuiteó Dua Lipa.

buena comida, buen vino, buenos recuerdos, gracias Buenos Aires 🌹 pic.twitter.com/Eoc4Y80ArE — DUA LIPA (@DUALIPA) September 15, 2022

Quien también enamoró a sus fans argentinos fue la cantante Miley Cyrus: visitó el país en marzo para cantar en el festival Lollapalooza, que tuvo lugar en el Hipódromo de San Isidro. Una multitud de fans se agolpó en el Hotel Faena de Puerto Madero, y la intérprete de “Wrecking Ball”, lejos de poner distancia, se sacó fotos con sus fans.

También el reconocido actor Benedict Cumberbatch (“Doctor Strange”, “Sherlock”) paseó de incógnito por la ciudad para acompañar a su esposa, la cantante lírica Sophie Hunter, durante su primera presentación en el Teatro Colón. Si bien el actor intentó cultivar un perfil más bajo y pasar desapercibido, se dio el gusto de pasear por el museo MALBA, para ver las obras de Frida Kahlo y los pintores argentinos León Ferrari, Víctor Grippo y Jorge de la Vega.

¿Malba en el multiverso? ¿O un misterio para Sherlock?

Hoy recibimos la visita de #BenedictCumberbatch que recorrió la exposición “Tercer ojo”. Además de las obras de Frida Kahlo, se interesó por los artistas argentinos León Ferrari, Víctor Grippo y Jorge de la Vega. pic.twitter.com/aKu3yPJUAr — MALBA (@museomalba) October 4, 2022