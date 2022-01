Domingo Cavallo y el miedo a Alfredo Yabrán que aún persiste

“Hay decenas de videos con declaraciones mías sobre Yabrán. No tengo nada que agregar. Estoy cansado de hablar del pasado. Sigo siendo perseguido por jueces que trabajaban para Yabrán. Mi familia y mis abogados no quieren que siga hablando del tema. Un abrazo”. De esta forma, haciendo referencia a una persecusión judicial, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo cancelaba un reportaje con NOTICIAS con motivo del aniversario del crimen de José Luis Cabezas. A 25 años del trágico asesinato, el pasado no parece haber quedado tan atrás.

Cavallo comandaba el ministerio de Economía del gobierno de Carlos Menem cuando aseguró que Yabrán era el “jefe de una mafia enquistada en el poder”. El ex funcionario sostuvo esta idea a lo largo de las décadas. De hecho, el día que se cumplieron 22 años del asesinato, escribió una carta pública en la que aseguró: “La indolencia o corrupción de muchos funcionarios públicos, entre ellos jueces y fiscales, permitió el asesinato de Cabezas”.