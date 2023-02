VIDEO: el desmayo de Máximo Thomsen durante el veredicto

Máximo Thomsen se descompuso luego de que el Tribunal de Dolores lo condenara a la pena de prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa. La transmisión de la sentencia debió ser interrumpido debido al malestar del condenado, y solicitaron la presencia de un médico en la sala. Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi también fueron condenados a la misma pena.

Por su parte, además de los condenados a prisión perpetua, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, como partícipes secundarios, fueron condenados a 15 años de prisión. El tribunal dio a conocer el veredicto luego de rechazar el planteo de nulidad solicitado por el abogado defensor de los rugbiers, Hugo Tomei.

A partir de ahora, tanto de la parte acusatoria como de la defensa, tendrán siete días para presentar la apelación en el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, el cual no tiene plazos par expedirse sobre el tema, ya que pesar de que la ley marca la necesidad de que se expidan lo amantes posible sobre el caso, Casación podría llegar a tomarse un plazo de más de dos años para pronunciar una sentencia, debido a la gran cantidad de expedientes que deben revisar. En caso de no cumplir con el plazo estipulado, no podrán apelar la sentencia.

Una vez conocida la sentencia, los acusados serán llevados a un penal de máxima seguridad, donde será difícil que cuenten con los beneficios de permanecer unidos y aislados del resto de los presos. En esas condiciones es donde deberán esperar la resolución de Casación, en caso de que haya apelaciones. Y más adelante estarán las instancias de la Corte suprema provincial y nacional.

Debido a la conmoción que el caso a generado en la sociedad argentina y, particularmente, en Dolores, la seguridad del lugar se volvió una preocupación para el Tribunal. A punto tal que durante los alegatos se incrementó el personal de Policía y el del Servicio Penitenciario Bonaerense, encargado del traslado de los imputados desde la Alcaidía de la Unidad 6 a los Tribunales: una distancia de solo 10 cuadras. También se bloqueó toda la cuadra que comprende el acceso principal a lo tribunales.

por R.N.