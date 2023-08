El imitador argentino de Luis Miguel y su versión sobre “el misterio del doble”

No sólo la política genera una grieta en el clamor popular. La polarización también llegó a la música. Y la duda madre ya no es Beatles o Stones, sino saber si el Luis Miguel que en menos de 24 horas vendió todas las entradas de sus diez presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires es él o un impostor. Mientras sus fans reconocen que después de muchos años volvió la mejor versión del “Rey Sol”, algunos periodistas insisten en que el que inauguró la decena de shows al ritmo de “Será que no me amas” y “No sé tú” es un imitador.

En su ciclo televisivo “Secretos verdaderos”, el periodista Luis Ventura le dedicó todo el programa a esta especie de “fake idol”, asegurando que “el Luis Miguel que subió al escenario el día del estreno fue un artista que lo imitó en toda su gestualidad escénica”. Y fiel a su vehemencia discursiva, no se limitó a hablar sobre pareceres sino que hizo casi un análisis anatómico del cantante: “Cuando uno hace una dieta no encoge los huesos ni la espalda. No se achica de altura. Hay cosas que tienen que ver con piezas dentales. Yo consulté con muchos odontólogos mostrando si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos también son distintos".

Pero no solo Ventura afirma que Luis Miguel no es el que se presenta en vivo. Marcelo Tinelli, presente en el primer concierto, sembró dudas desde su cuenta de Instagram con una observación que hacía reflexionar a sus seguidores: “Me llamó la atención que nunca hable con el público. No dice nada, solo canta. Ni hola ni chau. Solo canta y se va”. Teoría que apoyaría la idea de que usa dobles para el canto: evitar la interacción con el público sería la manera de ocultar que el que está sobre el escenario es otro.

De la otra vereda, el abogado Mariano Yesse, actual panelista de “El diario de Mariana”, reconoció haber hablado con Migraciones y afirmó que "el señor Luis Miguel Gallego Basteri ha ingresado a la Argentina con dos pasaportes, uno mexicano y otro de Estados Unidos".

Frente a tal controversia, NOTICIAS habló con Guillermo Elías, el imitador y doble de Luis Miguel más famoso de la Argentina, para desentrañar el misterio. “Estoy convencido que el que canta es él. Es imposible que algún imitador llegue a su registro vocal. No llega ni siquiera un cantante profesional, menos lo va a lograr un imitador. Lo que sucede es que tuvo muchas transformaciones físicas y, de un disco al otro, cambia, como tal vez no lo hace ningún otro artista. Y en el medio tampoco hace nada para que uno vaya siguiendo su cambio físico. Entonces la imagen que vemos es brusca, pero siempre es él”.

Desde la llegada del astro, la cual se realizó oficialmente el 1° de agosto en un vuelo privado junto a su actual pareja, Paloma Cuevas, los medios han analizado todos los gestos desde sus comienzos hasta hoy.

Sobre este escaneo corporal Elías aclara: “Hay claves de su performances que todo imitador tiene en cuenta, como abrir sus manos y ponerse en cruz mirando hacia un costado, acomodarse el pantalón o hacer cantar al público con el micrófono extendido. En su momento también era peinarse hacia arriba con las manos, gesto que ahora ya no hace, como tampoco su famosa patadita. Pero hacerlos a la perfección no te da armas para asumir un concierto suyo con todo lo que está en juego. Hay un doble argentino que admitió haberlo reemplazado en un show en el 2010. Eso es mentira. Luis Miguel canta a capela, aleja el micrófono cuanto quiere y eso es imposible recrearlo. El que sabe de música sabe que sólo lo puede hacer él, y el que no sabe de música y sabe de rating, dice cualquier cosa”.

Al ser consultado por si alguna vez trabajó para el artista mexicano, Elías fue contundente: “Nunca trabajé para Luis Miguel pero sí me han contratado los medios para hacer fotos donde supuestamente estaba él y era la primicia. Tengo muchas revistas donde la nota es Luis Miguel de incógnito y en realidad soy yo”.

Enigma.

Todo es hermetismo en el entorno de Luis Miguel. Desde las oficinas de prensa de Fenix Entertainment se limitan a dar solamente la información oficial. Sin embargo, NOTICIAS accedió a una ex colaboradora del grupo, quien reconoce: “Antes Luis Miguel daba cada tanto una conferencia de prensa pero con todo un operativo infranqueable sobre su intimidad. Las preguntas eran pautadas de antemano ya que teníamos la bajada de que no contestaba nada sobre su mamá, hijos o romances. Todas las veces que trabajé con él, nunca lo vi. Ni a él ni a un doble. Trabajar con este tipo de artistas es como trabajar con fantasmas”.

Algunos dirán que el morbo alimenta al negocio o que una mentira puede más que mil verdades. Lo cierto es que todas las especulaciones, memes e ironías caen cuando Luis Miguel toma el micrófono y se pone a cantar en serio. El resto lo resume el propio doble: “Cuando Luis Miguel está en Buenos Aires me siento Luis Miguel porque me llaman de todos lados. Y es parte de lo que genera él. Si diera notas o si se mostrara en público, la noticia terminaría ahí”.