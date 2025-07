El INTI en peligro

El comienzo de la carta es de disconformidad: “Queremos manifestar nuestro firme rechazo ante la posibilidad de que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) pierda su carácter de organismo descentralizado. Este cambio implicaría, entre otras consecuencias graves, la pérdida de personería jurídica propia y de la autonomía administrativa, financiera y patrimonial, pilares esenciales para el cumplimiento de su misión institucional”, y la firman distintos gerentes del organismo.

Continúa: “Si se concreta esta modificación, el INTI no podría acreditar sus servicios de certificación, firmar convenios de transferencia tecnológica, establecer contratos de desarrollo, formalizar acuerdos de asistencia técnica y proteger su propiedad intelectual a través de patentes, modelos de utilidad, derechos de autor y otros instrumentos legales. En consecuencia, se vería incapacitada su vinculación con el entramado productivo y tecnológico nacional, comprometiendo su rol estratégico y el cumplimiento de sus funciones esenciales”.

Creado en 1957, el organismo ha sido una herramienta clave del Estado nacional para acompañar a la industria, promover la innovación, asistir a las PyMEs y fomentar el desarrollo productivo en todo el territorio de la Argentina. Tiene su propio estatuto legal (Decreto Ley 17.138/1957), estructuras independientes, centros regionales en cada provincia del país y esto le permite tomar decisiones sin necesidad de aprobación directa del Ministerio de Economía. Posee más de 40 centros tecnológicos especializados y 20 plantas piloto para asistir al sector industrial.

¿Por qué la preocupación manifestada tanto por directivos actuales y pasados del INTI, y también de empresarios de diferente tamaño? Porque el ministro Federico Sturzenegger tiene potestad para firmar decretos por las facultades delegadas a través del Congreso. Solo hasta el 8 de julio. En esta especie de acelere de la carrera final, se han dejado entrever desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, una cantidad de reformas que afectarán directamente al organismo clave para la industria argentina.

“En lo que va del Gobierno libertario, el INTI ya perdió 736 agentes especializados difíciles de reemplazar. Solo en el año 2024, el instituto atendió la demanda de 11 mil clientes y usuarios, cuenta con más de 150 proyectos de investigación y desarrollo (I+D) en curso y mantiene más de 20 proyectos de cooperación internacional. En los últimos 5 años tuvo vínculo con 75 países”, explican directivos del organismo.

Pero además, el INTI está presente en la cotidianeidad de todos los habitantes. El INTI brindó en promedio en el año 2022 entre 170.000 y 180.000 diferentes tipos de servicios en todo el país. Desde un ensayo de laboratorio, una certificación de producto para que se pueda exportar, una asistencia técnica para registrar nuevos productos, un desarrollo de procesos o producto, escalado, entre otros. Durante el período 2023–2024, firmó 66 contratos de desarrollo tecnológico con empresas de diversos sectores productivos.

Algunos casos. Un ejemplo es el desarrollo de proveedores para el sector Petróleo y Gas, que incluye la asistencia y transferencia de tecnologías de gestión para la mejora de la productividad y competitividad para las principales empresas del sector en Vaca Muerta y otros yacimientos, incluyendo colaboraciones con YPF.

Por otro lado, “el INTI ha fortalecido el sector argentino de desarrollo, fabricación y mantenimiento de embarcaciones de gran porte, enfocándose en promover la integración nacional de los grandes astilleros. Para ello, articula el trabajo con todos los actores nacionales e internacionales, incluyendo agencias de certificación. Gracias a las capacidades del Laboratorio de Fuegos del INTI (único en Latinoamérica) se desarrollaron paneles ignífugos que cumplen con los estándares de desempeño requeridos. Como resultado, se logró contar con un producto nacional certificado a nivel internacional, disponible para toda la industria naval”, explica un alto gerente en off the record.

Incluso en lo que a la internacionalización de industrias alimenticias se refiere interviene el INTI, favoreciendo por ejemplo la certificación de productos y procesos según estándares internacionales como Orgánico, Biodinámico, Kosher y Halal. Estos proyectos empresariales incluyen soporte analítico integral, adecuación de etiquetado para mercados globales, desarrollo tecnológico e innovación en productos alimenticios, además de la optimización de plantas de producción.

Dentro del sector de las energías renovables, expertos del organismo diseñaron una hoja de ruta para la certificación del origen renovable del hidrógeno, con lo cual estará cumpliendo requisitos con miras a su futura exportación. “Además, se desarrollaron capacidades analíticas para medir la pureza del hidrógeno, abordando un aspecto crítico en la cadena de valor del hidrógeno verde”, agrega otro gerente.

Y agrega: “El INTI desarrolló un sistema para generar certificados de calibración en formato digital, que son legibles tanto por humanos como por máquinas, una iniciativa clave para la transformación digital de la infraestructura nacional de calidad. Además, se desarrolló un nuevo patrón de velocidad, que dará trazabilidad a todos los instrumentos de medición de velocidad de vehículos en el país y también a empresas e instituciones de otros países de Latinoamérica”.

También en el área de la salud interviene el INTI. En este caso, la última novedad es que inauguró la primera planta piloto pública de Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA) del país y de Sudamérica. Esta infraestructura estratégica está orientada a fortalecer la transferencia tecnológica hacia el sector farmoquímico nacional, impulsar la producción local de insumos críticos para medicamentos y favorecer la investigación aplicada. Y hay proyectos que incluyen hasta la producción de fármacos con laboratorios farmacéuticos nacionales. Y un holter de larga duración que ya se exporta a países de América Latina.

¿Cómo se trabaja en estos casos? El INTI acompaña a las empresas en la fabricación de los primeros lotes productivos y, en muchos casos, en el diseño y puesta en marcha de sus plantas. Con frecuencia, asume el rol de laboratorio de investigación y desarrollo (I+D) y planta piloto, y brinda asistencia técnica en las etapas iniciales de desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, que suelen tener un alto nivel de riesgo.

Para lograr esto, el instituto posee instrumentos de vinculación público-privada, que se formalizan a través de distintos tipos de contratos y convenios. Estos instrumentos definen las condiciones de colaboración, el valor de la transferencia tecnológica, los derechos de propiedad intelectual y las estrategias de difusión de resultados.

Intervención. “En los últimos 10 años, hemos mantenido distintas acciones de cooperación con instituciones, universidades, cámaras y otro tipo de organizaciones de más de 70 países –explica el experto del Instituto, que pide no ser identificado por razones laborales–. Esto nos ha permitido formar parte de proyectos consorciados financiados por la Unión Europea donde fuimos convocados a formar parte por la capacidad y antecedentes de nuestros profesionales en temáticas como alimentos funcionales o materiales avanzados”.

Actualmente, el INTI es reconocido por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) como experto en tecnologías de gestión de la producción, y eso le permite trabajar con PyMEs de América Latina y África. El organismo es el Instituto Nacional de Metrología: la Argentina es uno de los 15 firmantes de la Convención Internacional del Metro hace 150 años, y el INTI es parte del Sistema Interamericano de Metrología, lo que le permite garantizar la calidad de las mediciones.

Sturzenegger ha dicho que el Estado no está para controlar a los privados. Pero el INTI no es autoridad de aplicación, por lo cual no tiene poder de policía. En muchos casos es una herramienta técnica de apoyo a autoridades de aplicación. Y es útil cuando se requiere la participación de un tercero independiente en la validación, sobre todo por las capacidades disponibles en la Institución que no existen en el ámbito privado (el laboratorio de componentes de ascensores, por caso, es el único).

“Al quitarle su característica de organismo descentralizado el INTI estaría impedido de gestionar fondos de forma directa, debiendo canalizar todos los recursos a través del Presupuesto Público. Esto lo sometería al régimen de crédito presupuestario y a las limitaciones de las cuotas de compromiso y devengado, reduciendo drásticamente su capacidad de respuesta ante las demandas dinámicas del sector industrial. Incluso los recursos provenientes de financiamiento externo, ya sea local o internacional, quedarían atrapados en una lógica burocrática incompatible con los plazos y exigencias de los organismos financiadores. Asimismo, se vería seriamente afectada la posibilidad de adquirir insumos específicos y críticos para el funcionamiento de los laboratorios del Instituto”, explican en su carta los seis firmantes de diferentes regiones del país.