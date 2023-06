Encuesta: 41% cree que la inflación deviene de la emisión y el gasto excesivo

Un 41% de los encuestados por la consultora IPD (sobre un universo de 1600 casos con un margen de error del 2%, realizadas con técnicas de recolección mixtas entre online y telefónica) cree que la principal causa de la inflación es "la emisión monetaria y el excesivo gasto público del estado".

Porcentaje que supera ampliamente a quienes responsabilizan de la inflación a "los empresarios que aumentan los precios para ganar más" con un 26%. Mientras que el 23% cree que las causas "no son ni unas ni otras" de las anteriormente planteadas, y un 10% no sabe o no contesta.

Para una sustantiva porción de los encuestados (58%), se deberían "abrir las importaciones para que haya disponibles más bienes y servicios baratos en la Argentina" y solo un 3% cree que hay que "limitar las importaciones para que las empresas argentinas puedan competir en condición de igualdad con los extranjeros y contratar más gente". Un 31% indica no estar de acuerdo con ninguna de las dos alternativas planteadas.

Igualmente, un 32% cree que es negativo que "el gobierno subsidie y servicios públicos como la energía y el transporte, porque hace que el resto de la economía funcione peor". En oposición un 26% cree que es "positivo que el gobierno subsidia los servicios públicos como la energía y el transporte para que la gente más necesitada los pueda pagar".

En cuanto a los rubros que pueden aportar la recuperación económica argentina, un 29% apuesta a un crecimiento de la actividad industrial; un 18% a la agricultura y ganadería; un 15% a la energías convencionales como el petróleo y el gas; un 11% al software y la tecnología y un 9% a la minería. Energías renovables y turismo están por detrás con un 6% ambas.

Para una amplia mayoría, superando las tres cuartas partes de los encuestados con el 76%, el campo es un actor central en la economía del país que aporta desarrollo. Y solo el 11% cree que es un actor que frena el desarrollo económico. Para el 69% en tanto el campo aporta más de lo que debería, solo el 4% apunta que aporta lo justo y necesario, y un 1% cree que ese sector suma menos de lo que debería a las cuentas públicas.

por R.N.