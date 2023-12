Gran hermano: el padre de Catalina Gorostidi contó que no quería que entrara a la casa

El debut de Gran Hermano no estuvo exento de polémicas. Y una de ellas tiene que ver con Catalina Goristidi, la santafesina que es médica pediatra y que decidió ingresar a la casa más famosa del país a pesar de la recomendación de su padre, Adrián Gorostidi, un ex jugador de fútbol profesional que se desempeñó en Colón y en Gimnasia de Jujuy.

Tras el debut del programa, Adrián señaló: “Me gustaría que ella sea famosa porque es una crack en su profesión”. Y completó: “Todo bien con el famoso de Gran Hermano, no lo critico para nada, pero no estoy de acuerdo en todo”.

El ex jugador reveló que hace años su hija había pasado el casting para ingresar a la casa de Gran Hermano, pero él usó sus influencias para que no ingresara: “Todavía estaba haciendo la carrera de pediatría en Córdoba y me parecía más importante que la terminara”, recordó en una entrevista con De Diez, por LT10, Radio Universidad del Litoral.

La joven médica pediatra, que trabajó en el hospital Alassia, siempre soñó con hacerse famosa, según reveló Adrián Gorostidi. Y parece haberle llegado el momento: tras el ingreso a la casa de Gran Hermano se convirtió en una de las tendencias en redes sociales. "Hay gente enojada porque ella es pediatra y me dicen ¿cómo va entrar a Gran Hermano con la falta de pediatras que hay?”, contó. Pero argumentó: “Ella es una médica excelente, ahora ya es grande, tiene la carrera terminada y está armada para la vida. Ella decidió esto y la apoyo”.