Eduardo Feinmann comparó a Cristina Kirchner con un personaje de TV

La asunción presidencial de Javier Milei estuvo colmada de momentos anecdóticos, excéntricos e, incluso, cómicos. Por supuesto, la vicepresidenta saliente Cristina Kirchner cumplió un fuerte protagonismo en la ceremonia desde su llegada. La exmandataria arribó al Congreso de la Nación, para la asunción del presidente electo, vestida de rojo y saludando a algunas personas que había en el lugar.

Pero los seguidores convocados en las vallas no estaban contentos con el arribo de la expresidenta. Mientras caminaba a la entrada del Congreso y ante los diversos insultos, Cristina Kirchner no dudo de responder con el gesto “fuck you” de espaldas con su mano derecha. No sería el único hecho viral de la dirigente peronista.

Luego de que el líder de La Libertad Avanza (LLA) jurará y recibiera los atributos presidenciales de parte de Alberto Fernández, el libertario tuvo un sorpresivo y ameno intercambio con la ex titular de la Cámara de Senadores. Según trascendió, el mandatario electo le mostró el nuevo bastón que recibió en el recinto, diseñado con sus cinco perros impresos en el pomo. Algo que habría causado la sorpresa y una inesperada sonrisa en la expresidenta.

Eduardo Feinmann se percató de todos los movimientos de Cristina Kirchner y no dudo en disparar contra su presencia. “Era Moni Argento”, expresó el periodista en su programa radial de Radio Mitre. La actitud de Cristina Kirchner en la ceremonia provocó la comparación, por parte de Feinmann, con el reconocido personaje de “Casados con hijos”, interpretado por Florencia Peña.