Guadalupe Vázquez: "Al feminismo se lo apropió el kirchnerismo"

Hay una palabra que se va a repetir a lo largo de toda la entrevista: “operación”. Guadalupe Vázquez está convencida de que los medios oficialistas articularon una embestida en su contra luego de que difundiera la imagen del Olivosgate. “Estaba preparada, pero no pensé que iban a hacer una operación articulada entre Verbitsky y otros periodistas en términos tan misóginos. Lo puedo entender de un político, pero que alguien que ejerció la profesión se pregunte en público de dónde salió la foto es increíble”, asegura a NOTICIAS.

El 12 de agosto, cuando dio a conocer la foto de la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez en plena cuarentena, Vázquez se convirtió en la periodista que más incomodó al Gobierno. Sin embargo, su nombre ya circulaba con cierta inquietud entre los funcionarios del Frente de Todos desde hacía varios meses. Hace exactamente un año, la revista Paparazzi había contado que la periodista estaba en pareja con Juan Pablo Biondi, el vocero y mano derecha de Alberto Fernández, y el dato fue recogido en medio del Olivosgate por el sitio de Horacio Verbitsky, “El cohete a la luna”, generando una cadena infinita de especulaciones políticas. “Que hayan empezado a hablar como si mi vida privada tuviera que ver con mi trabajo es absolutamente machista. Si hubiera sido un hombre, nadie hubiera planteado esta cuestión”, afirma.

Vázquez es politóloga y periodista. Además tiene un posgrado en Economía y otro en Análisis de la Opinión Pública. En LN+ conduce el programa “Más data” y todos los sábados está al frente de “Incorrectamente políticos” por Radio Rivadavia. Comenzó su carrera como corresponsal de “Los Ángeles Times” y, durante el tiempo que se alejó de los medios para dedicarse a la maternidad, inició un emprendimiento de videos y libros sobre estimulación para bebés que terminó comprando Emmy para distribuir en Latinoamérica. Trabajó en comunicación política y en relaciones públicas del sector privado. Cuando regresó al periodismo, primero fue columnista de Economía en A24 y luego en C5N mientras que colaboraba con diferentes medios gráficos. Ella enumera sus logros, pero sabe que las preguntas son inevitables y acepta conversar sobre el tema.

Noticias: Que la periodista que destapó el mayor escándalo del Gobierno pueda tener una relación con el vocero presidencial es llamativo.

Guadalupe Vázquez: El problema es que acá no hay un cruce. En todo caso, si sos colega, como periodista levantá el teléfono y preguntá. Nadie me lo preguntó. Directamente se largaron todos a dar por hecho una información de una revista de chimentos. Pero si decís que hay alguien del Gobierno implicado en esa foto es porque habría una operación política y, entonces, yo sería parte de esa operación. Eso fue lo que más me indignó porque no hubo absolutamente nadie del Gobierno implicado en este hallazgo periodístico.

Noticias: ¿Fue o son pareja? Algunos medios publicaron un tuit de él saludándola con un “te amo”. Más allá de su vida privada, podrían hacerse lecturas políticas del vínculo.

Vázquez: Mi respuesta es que no hablo del tema. No tengo nada que ocultar. Mi vida es absolutamente impecable tanto en lo público como en lo privado, pero hablar de eso cuando me están haciendo una nota por mi trabajo es ser funcional a la operación del Gobierno. El tuit no está y hay que ver si esa captura es cierta. El problema es que a mí me cuestionaron todo sobre la foto, si era real o no, si era en Olivos o no. Y a esa información se la da por cierta. Como mujer, si conseguís una información que otro colega no consiguió, probablemente digan que es porque le hiciste ojitos a alguien. Me pasó un montón de veces. En C5N, hace diez años, un productor me dijo: “A vos nunca te van a tomar en serio porque sos linda, porque sos mina”.

Vázquez insiste en que los prejuicios hacia las mujeres aún sobreviven en los medios y menciona el acoso laboral y el techo de cristal como dos de los puntos más importantes a considerar. Sin embargo, subraya que hoy se siente “indignada” con el movimiento de mujeres: “Al feminismo se lo apropió el kirchnerismo. Que salga el Colectivo de Actrices o de Periodistas solo a repudiar actos machistas en contra de gente de su propio partido, te muestra que hay un uso partidario de una causa que es mucho más noble”, dice.

Noticias: ¿Cree que no la defendieron?

Vázquez: Tampoco lo esperaba. Hubo excepciones, por supuesto, y las agradecí públicamente. Además, hubo un comunicado de Periodistas Argentinas en el que no me mencionaron como si fuese palabra prohibida diciendo que se veía con preocupación la misoginia. Fue algo muy lavado cuando en el caso de Florencia Peña, por ejemplo, salieron muy abroqueladas. ¿Porque no soy kirchnerista?

Guadalupe Vázquez, periodismo y grieta

La idea de “operación” no solo aparece en su versión. Desde un sector del Gobierno una y otra vez se insistió con la idea de que la fotografía del Olivosgate era parte de una operación opositora para desprestigiar al oficialismo en plena campaña. De hecho, cuando “El destape” publicó más material del polémico cumpleaños argumentó que era una forma de “adelantarse” a dicha estrategia. “Me causaba gracia que decían que yo tenía la foto desde hacía un año y que recién ahora la largaba por especulación. Es absurdo”, insistió. Por ahora, dice, no tiene más material entre manos.

Vázquez: Eso no significa que no pueda conseguir más porque no fue el único hecho. También estuvo el cumpleaños del presidente, el de su hermano, el de VIlma Ibarra en el que estuvo Pedro Aznar en la Quinta. Más lo que no sabemos. Pensar que solo los que están registrados en la planilla son quienes ingresaron es de una ingenuidad absoluta. Seguramente aparezca más: ya sabemos que no respetaron la cuarentena, que hicieron uso y abuso de todos sus privilegios. Sobre la noche del cumpleaños de Fabiola pregunté cuál había sido el menú y me respondieron que cada uno pedía lo que quería. Ni siquiera se cuidaron de hacer algo austero para que tuviera que haber menos personas en la cocina.

Noticias: Después de su revelación aparecieron fotos de otras reuniones, como la de Carrió, ¿qué opina?

Vázquez: Cualquier violación a la cuarentena de los políticos es obsena porque el sufrimiento de la gente fue muy grande, pero no es el mismo grado de responsabilidad si sos quien gobierna.

Vázquez dice que, hasta donde sabe, hubo dos filtraciones: la que le llegó a ella y la de una foto que circuló en Twitter unos días antes que la suya aunque sin repercusión. Para ella, el gran error del Presidente fue desmentir la información cuando era inevitable que explotara: “No voy a revelar mi fuente, pero sí voy a decir que no tuvo que ver con nadie de la política. A veces los hechos son mucho más simples y no hay teorías conspirativas detrás”, remarcó.