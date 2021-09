VIDEO: El papelón de Julián Serrano hablando de política

Los youtubers e influencers suelen ser referentes para mushísimos adolescentes, un electorado que llevó a los políticos a hacer campañas en TikTok e Instagram, buscando querer convencerlos. Pero, ¿qué pasa cuando las estrellas de las redes se ponen opinar de cosas que no tienen idea y, peor aún, cuando hacen afirmaciones de cosas que no saben qué quieren decir? Algo de eso le pasó a Julián Serrano durante una entrevista con “Verdad Consecuencia” en la que afirmó que la pobreza en la Argentina es del 70% y definiendo de comunismo al gobierno de Alberto Fernández.

Pero eso no fue todo, ya que fue la propia Luciana Geuna, conductora del ciclo, que lo corrigió, explicándole que la pobreza es del 42%. Algo que el joven, en vez de reconocer su error, dobló la apuesta: “No, en Buenos Aires”. A lo que la conductora volvió a decirle que no era así y que la pobreza no estaba ni cerca del porcentaje que el influencer, youtuber y actor estaba afirmando.

Julián Serrano hablando de política en "Verdad Consecuencia":

Pero eso no fue todo. Geuna, ante la calificación de “comunismo” que Serrano hizo del Gobierno, le preguntó qué era para él el comunismo. A lo que el joven, luego de hacer un silencio, le respondió que si quería le leía la definición de Wikipedia.

Sus afirmaciones erróneas desataron duras críticas contra el influencer, por lo que se defendió a través de Twitter, donde en vez de reconocer sus errores, volvió a doblar la apuesta con tuits que luego borró. Afirmó que el nunca dijo que no sabía la definición de comunismo sino que ofreció leer qué decía Wikipepdia y afirmando que en realidad las “cifras oficiales” de la pobreza no son reales y que “el tiempo la dará la razón”.

El problema no es no saber, sino no saber reconocer que uno no sabe. Y, lo peor, es que así terminan difundiendo fakes news entre millones de jóvenes que los consideran “referentes”, palabra que tiene un peso que muy pocos saben el peso de lo que eso realmente implica.

por R.N.