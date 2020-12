La delirante fake news de un supuesto hijo de Néstor Kirchner

Las redes sociales dan para todo. La última sorpresa es la aparición de una cuenta a nombre de un tal Santiago Vázquez Kirchner, que dice ser “hijo no reconocido (y ocultado) de Néstor Carlos Kirchner y Adriana Vázquez”, sin aclarar quién es la supuesta mujer. Así lo expresa en su cuenta de Twitter, con una foto en la que se ve a un adolescente cuyas facciones recuerdan a las del fallecido ex presidente. Empieza diciendo: “Hola, mi nombre es Santiago y después de 3 años de luchar con mi familia exijo ser reconocido como hijo legítimo de Néstor Carlos Kirchner”. A continuación agrega: “Después de su fallecimiento, tanto Cristina como mis hermanastros me negaron y amenazaron a mi mamá para que desaparezca, no hace falta contar cómo fueron las circunstancias cuando Máximo vino a decirlo en la puerta de mi casa”. Y termina diciendo: “Lo que quiero es que hagamos los análisis correspondientes y que se me dé su apellido porque me corresponde y quiero tener los mismos derechos que mis hermanastros, quiero que se me escuche, conozca y respete”.

Lo cierto es que, como informó el portal Tribuna de Periodistas, el tal Santiago no existe y es solo fruto de la imaginación de un internauta anónimo que usó la aplicación faceapp para lograr la imagen del joven en base a una foto de Kirchner en sus años de primer mandatario. El truco fue dejado al descubierto por una tuitera llamada María Salzman, que mostró la foto con la que fue creada la falsa imagen de Santiago, una similar de Néstor en la que de fondo se observa el mismo marco de un cuadro. La conocida tuitera concluyó: “No es Photoshop, es faceapp. Pero el cuadro 'él' sigue estando jaja”.

Patas muy cortas para una fake news delirante.

por Por R. N.