El momento más emotivo: la actuación de Abel Pintos durante la visita de León XIV

Abel Pintos protagonizó uno de los momentos más emotivos de la visita de León XIV a la Argentina. Este lunes 9 de noviembre, el cantante interpretó “La llave” en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, acompañado por el coro de residentes de la institución. Frente a ellos, el Pontífice siguió la presentación junto a su comitiva.

La actuación comenzó pasadas las 9.20, después del testimonio de una de las mujeres que viven en el establecimiento. Vestido con traje azul, camisa celeste y corbata al tono, el músico cantó de pie, a la derecha del Papa. Los residentes y otros invitados se sumaron con sus voces a una escena que reunió música, fe y emoción.

“Gracias por la música”, expresó León XIV durante el discurso posterior a la interpretación y a los testimonios. La presencia del artista fue parte de una jornada centrada en el encuentro con las personas que reciben asistencia en el hogar, ubicado en el partido bonaerense de Almirante Brown.

Para Pintos, la invitación tenía un significado personal. “A mí como hombre de fe me emociona mucho”, había dicho en diálogo con Puro Show, por eltrece. Según explicó, la propuesta surgió de la Iglesia local, que presentó su nombre ante el Vaticano. Después llegó una espera atravesada por los protocolos y la ansiedad hasta recibir la confirmación.

En los días previos, el cantante había visitado el Cottolengo para ensayar y preparar su participación. En una entrevista con TN destacó que la oportunidad también le permitía compartir tiempo con quienes viven allí: los anfitriones del encuentro. Ese trabajo previo encontró su culminación en una interpretación colectiva de uno de sus temas más reconocidos.

El encuentro permitió poner en primer plano la tarea cotidiana de la institución, dedicada al cuidado y al acompañamiento de personas con discapacidad.

La preparación incluyó, además, un obsequio especial. El músico encargó tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV: una destinada al Papa, otra para el Cottolengo y una tercera para su colección personal. El regalo sumó un recuerdo material a una experiencia que el artista había anticipado como excepcional.

La música continuará acompañando la agenda papal. Nahuel Pennisi y Maggie Cullen fueron convocados para el encuentro con jóvenes del martes 10 en el Monumento de los Españoles, mientras que Luciano Pereyra cantará el miércoles en Luján. En Claypole, Pintos compartió el protagonismo con un coro que hizo de “La llave” una bienvenida colectiva.