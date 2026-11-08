Los números desparejos de Pareja: investigación exclusiva de NOTICIAS

El viernes 30 de enero de este año se extrajeron, por caja, 300.000 dólares en efectivo de una sucursal del banco Santander en la Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día, ante la escribana Soledad Lupardo, una mujer de 80 años escrituró por 350.000 dólares un departamento de 133 metros cuadrados con cocheras en La Porteña II, un edificio ubicado en Juana Manso al 1300, en Puerto Madero. La mujer en cuestión es Matilde Benzi y es la madre del diputado de La Libertad Avanza y armador político bonaerense de Karina Milei, Sebastián Pareja. Ella no registra actividad laboral en los últimos años, y su marido, Miguel Ángel Pareja, padre del diputado, tampoco. Sin embargo, los movimientos bancarios a los que accedió NOTICIAS muestran que en los meses e incluso días previos a la compra del inmueble hubo un fuerte ingreso de dólares en la cuenta de banco que comparten con su hijo. Estos movimientos abren de inmediato un interrogante: ¿se compró Pareja un departamento en Puerto Madero?

Esta historia urticante lo emparenta con el caso de Manuel Adorni, el renunciado jefe de Gabinete que no pudo explicar sus propiedades, sus gastos ni su nivel de vida. La trama tiene origen en un expediente judicial en la localidad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, en el que la ex esposa de Pareja, Luciana Díaz, le reclama regularizar la cuota alimentaria de la hija de ambos y, tras una orden judicial, diferentes bancos envían información de los movimientos financieros del diputado, entre ellos el Banco Santander.

NOTICIAS cruzó los resúmenes bancarios con sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y con los informes del Registro de la Propiedad porteño. La información que surge de esta pesquisa es reveladora. Para empezar, la cuenta del Santander no estaría declarada ante la Oficina Anticorrupción porque el saldo al 31 de diciembre de 2025 es de 15 millones de pesos y 236 mil dólares. Nada de eso está reflejado en la declaración jurada de Pareja.

Movimientos. La cuenta del Banco Santander tuvo durante gran parte del 2025 al diputado y a su padre Miguel Ángel como titulares y en noviembre se sumó su madre. Los padres de Pareja tienen ambos 80 años. Y a juzgar por los movimientos bancarios también tendrían una intensa actividad financiera, a menos que el dinero no sea de ellos y sean movimientos del propio Pareja, enmascarados detrás de la cuenta de banco de sus progenitores. Entre abril y mayo de 2025, la cuenta llegó a manejar unos 137 millones de pesos y 28 mil dólares, todos invertidos en bonos y acciones. Tenía transferencias fijas por 1 millón de pesos cada mes, en coincidencia con la denuncia que hizo la ex titular del PAMI de La Plata, Vivina Aguirre, quien dijo que Pareja le exigía pagarle 1 millón de pesos de su sueldo.

A partir de junio los movimientos comenzaron a ser más intensos. El 29 de ese mes la cuenta recibió una transferencia de 40 millones de pesos. En el resumen no se especifica quién la envió. Un mes después recibió primero 5 millones de pesos y luego 21 millones. Agosto fue un mes importante también: recibió tres transferencias, una por 21,5 millones, otra de 11 millones y una última por 9 millones. Las seis suman 107,5 millones de pesos, y ningún resumen informa quién las envió. Los movimientos de la cuenta tienen un patrón. Cada vez que entraba una de esas transferencias, el mismo día se guardaban en un plazo fijo. No había mucha ciencia financiera ni análisis de inversión. Por esos días Pareja estaba híper ocupado porque entre junio y agosto fueron los cierres de listas para la elección nacional y la bonaerense y estaba negociando con los candidatos.

Ya con la elección encima y la vorágine de la coyuntura, el jueves 9 de octubre, cuatro días después de que José Luis Espert renunciara a su candidatura y 17 antes de las elecciones, la cuenta liquidó cinco plazos fijos en pesos y compró cerca de 80 mil dólares por 117,8 millones de pesos. Era plena corrida preelectoral y muchos ahorristas compraron. Los Pareja no quisieron ver que sus ahorros perdieran capacidad de compra. Y mucho menos si para ese entonces estaban buscando departamento. Los 80 mil dólares fueron a parar a un fondo de inversión del banco Santander y acumularon 145 mil dólares porque ya tenían 65 mil guardados en ese mismo instrumento financiero de unos meses antes.

El miércoles 10 de diciembre, el día que asumió como diputado, los Pareja rescataron los 145 mil dólares del fondo y, junto a otras liquidaciones de bonos en dólares, sumaron US$ 236 mil a fin de año.

Otros movimientos llamativos en la cuenta de dos jubilados y un diputado nacional se dieron en enero, unos días antes de la firma de la escritura del departamento de Puerto Madero. Del 5 al 17 de enero entraron siete transferencias por 64.000 dólares y cuatro de 12.500 dólares. Con ellas, el saldo llegó a 300.678 dólares con 27 centavos. El 30 de enero fueron extraídos por caja.

Pero el departamento costó 350 mil dólares, ¿de dónde salió el resto del dinero? La declaración jurada de 2025 dice que Pareja le prestó a su madre 57.840.000 pesos. Unos 40.000 dólares de ese momento. ¿De dónde los sacó? En esa misma declaración jurada se registró que su caja de ahorro en Uruguay bajó 37 mil dólares y su efectivo, a 3.000, lo que suma 40 mil dólares. Esto sumaría 340 mil dólares. Faltan 10 mil dólares que no están registrados en ningún lado.

Una mención aparte se merece la oportunidad inmobiliaria que encontraron los Pareja. Pagaron 350 mil dólares un departamento de 133 metros cuadrados con cochera, en uno de los barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires, arrojando un valor de unos 2.600 dólares el metro cuadrado. Según los precios de mercado, un departamento en Puerto Madero podría costar entre 5 mil y 6 mil dólares el metro cuadrado. Los avisos del mismo complejo piden entre 3.900 y 5.200 dólares el metro. A estos valores, los Pareja hubieran pagado el doble por su departamento.

Bienes. Según la declaración jurada de Pareja y los registros a los que accedió NOTICIAS, el diputado tiene solo un departamento a su nombre en la Ciudad de Buenos Aires, en la esquina de Bartolomé Mitre y Uruguay. De esa propiedad solo tiene el 50 por ciento. La otra mitad pertenece a su hermana María Elena Pareja, quien hoy es su jefa de Gabinete.

La vida de Sebastián Pareja tiene gastos bastante por encima de sus ingresos declarados. En su presentación ante la Oficina Anticorrupción solo registra su sueldo como diputado y no declara sociedades, a pesar de que dice tener un estudio de abogados llamado Pareja y Asociados. Vive en un departamento de unos 120 metros cuadrados que alquila en la Avenida del Libertador con vista al Hipódromo de Palermo. Un alquiler en esa zona cuesta entre 2.000 y 3.000 dólares por mes, aunque en el expediente él dice pagar por mes 1.853.400 pesos de alquiler -unos 1160 dólares al cambio actual- y 1.410.591 pesos por servicios y expensas. Además alquila una casa en el country La Amanecida, cerca de Exaltación de la Cruz, donde suele pasar los fines de semana para estar cerca de su hija, quien vive con la madre en Capitán Sarmiento. Todo eso sería sostenido por su sueldo de diputado que ronda los 5 millones de pesos.

Además, del expediente surge que paga la mitad de los gastos de su hija que rondarían los 3 millones de pesos. Las cuentas no cierran.

Pareja y Luciana Díaz se conocieron en 2011, cuando ella lo contrató como su abogado para que le tramitara su divorcio. En 2015 se casaron y tuvieron una hija. Se separaron en 2018 y desde entonces están en guerra con juicios cruzados y expedientes que gotean información para todos lados. Este año, él recibió un mensaje de ella que decía: “Franco Bindi es mi nuevo abogado”. Ese mensaje buscaba provocar la reacción del diputado, quien mantiene un enfrentamiento abierto con la diputada ex libertaria Marcela Pagano, la pareja de Bindi.

En paralelo, Pareja comenzó a avisar que podrían empezar a aparecer noticias en su contra, tal vez para enlodar cualquier investigación que se hiciera sobre su patrimonio. Envió una nota al jefe de la SIDE Cristian Auguadra en la que denunciaba situaciones que él consideraba sospechosas. Está escrita “en mi condición de Presidente” de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que Pareja encabeza desde mayo y que controla los gastos reservados de la SIDE. NOTICIAS accedió a dos fotos de ese escrito, dirigido a “la Agencia”: no muestran fecha, firma ni membrete, y no hay registro público de él.

“Recibí un llamado de una persona de mi confianza, quien me manifestó haber hablado con una persona que se identificó como 'Chucky', quien pertenecería a Casa Militar e indicó desempeñarse en funciones vinculadas a la seguridad del Presidente de la Nación”, comienza la carta y luego continúa: “Durante esa misma comunicación, esta persona puso en línea a quien se identificó como Fernando Pocino. Este último manifestó que el señor Franco Bindi tendría en su poder abundante material audiovisual y gráfico que supuestamente comprometería a mi persona y a mi familia, en ese contexto, se ofreció a interceder para evitar que dicho material tomara estado público”.

En el siguiente tramo de la nota, Pareja agrega que luego de aquella llamada en la que le contaban que Bindi tendría material audiovisual comprometedor sobre él, recibió un mensaje de su exesposa en el que le solicitaba que le enviara la geolocalización del lugar en el que se encontraba descansando junto con su hija, acaso influenciada por su nuevo abogado. El escrito aclara: “No pretendo mediante la presente afirmar como acreditada una vinculación entre todos los hechos descriptos”.

El sábado 10 de octubre, ante jóvenes libertarios en Morón, también se anticipó: “En lo personal, voy a sufrir algunos ataques que, seguramente, dañen a mi parte afectiva”. Y agregó: “Estén advertidos de que me van a ver. Vaya a saber cómo, pero me van a ver”. En el mundo libertario hay especulaciones de que esos mensajes encriptados se referirían a que el material audiovisual del que le hablaron serían videos íntimos.

Consultado para esta nota, Pareja no respondió hasta el cierre de esta edición las preguntas por escrito que le envió NOTICIAS.

Orígenes. Pareja tiene 51 años y es de Lomas de Zamora. Hijo de un abogado que tuvo cátedras en la universidad local y de una madre del mundo judicial, como publicó esta revista, se acercó en 2003 a la campaña de Carlos Menem y fue uno de los referentes de la última juventud menemista. Menem lo llevó de asesor al Senado, donde fue empleado desde 2005 hasta fines de 2023 y conoció al sobrino del expresidente, Eduardo “Lule” Menem. En 2017, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó lo sumaron a su armado en la Tercera Sección bonaerense, con una dirección en el Renaper. En 2021 se quebró el vínculo con Monzó. En 2022, “Lule” Menem lo recomendó para armar la provincia de Buenos Aires. Llegó a senador bonaerense en 2023, a subsecretario de Integración Socio-Urbana y a presidente de La Libertad Avanza en la provincia.

Uno de los dos pilares de la estructura de Pareja fue el control de oficinas regionales del PAMI y la ANSES, donde recibió denuncias y acusaciones sobre exigencias de un porcentaje del sueldo a los funcionarios que designaba.

Pareja es una de las estrellas del Gobierno. Tiene a cargo la construcción política en la Provincia y se ilusiona con convertirse en gobernador. Aunque, a la hora de buscar departamento, prefiere Puerto Madero.