Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, sobre la fama de "mufa" de Milei: "Te liquida"

Carlos “Carli” Bianco se sumó a las chicanas contra Javier Milei por la crisis de uno de sus aliados regionales. El ministro de Gobierno bonaerense y hombre de confianza de Axel Kicillof compartió en X un video del Presidente elogiando el plan económico de Paraguay. Su comentario fue breve: “Te liquida”.

El mensaje, publicado el jueves 5 de noviembre, apareció tras la renuncia de Santiago Peña, en medio de la crisis financiera vinculada a Ueno Bank y del avance de un juicio político. La coincidencia reactivó entre dirigentes opositores las bromas sobre la supuesta condición de “mufa” del mandatario argentino.

El material recupera la intervención de Milei en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), celebrada en Asunción el 16 de septiembre de 2025. Allí había presentado al país vecino como una referencia para la región: “Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica”.

En aquel discurso, el libertario vinculó el desempeño paraguayo con la adopción de políticas de apertura y el orden de las cuentas públicas. También comparó su crecimiento con el estancamiento argentino y defendió las reformas que impulsaba su administración. Más de un año después, la oposición volvió sobre esas palabras para contrastarlas con la crisis.

La relación entre ambos presidentes tuvo, además, una expresión formal. Ese mismo día, Milei mantuvo una reunión bilateral con Peña en Asunción, luego de participar de la CPAC. Karina Milei estuvo presente en el encuentro, según informó entonces la Presidencia argentina.

Bianco no desarrolló una explicación sobre las causas del derrumbe paraguayo ni formuló una acusación concreta. Eligió el registro de la ironía: las dos palabras que acompañan el video sugieren que el respaldo del libertario trae mala suerte. La “mufa” funciona como una etiqueta de la disputa política, no como una explicación de los acontecimientos.

Bianco no fue el único en recurrir al archivo. Nicolás Trotta compartió el mismo video con igual comentario. Florencia Carignano apeló al apodo “Mufasa” para cuestionar los ejemplos económicos del Presidente, mientras Horacio Pietragalla Corti también recuperó sus elogios a Paraguay.

Juan Grabois, por su parte, aludió a la caída de los amigos de Milei. Alberto Fernández optó por una burla sobre la venta en liquidación de las gorras que identifican al universo de Donald Trump. Con estilos distintos, los mensajes buscaron trasladar el costo político de la crisis de Peña a su aliado argentino.