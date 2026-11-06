Los afiches anónimos para recibir al Papa y pegarle a Milei: "Por fin un león que une"

La llegada de León XIV a la Argentina tiene una lectura política en las calles porteñas. Aparecieron afiches con una bienvenida que, al mismo tiempo, funciona como un dardo contra Javier Milei: “Por fin un león que une”. La consigna juega con el nombre del pontífice y con el animal que el Presidente convirtió en emblema político.

Según informó Clarín, la cartelería fue desplegada en avenidas del microcentro y en los barrios de Palermo y Recoleta. Los afiches llevan la firma “Queremos”, aunque esa identificación no permite establecer quién impulsó o financió la campaña. En las publicaciones relevadas no se encontró una atribución pública comprobable a un partido u organización.

Hay una firma, pero no una autoría esclarecida. Tampoco alcanza con que una imagen sea compartida en redes para adjudicarle la iniciativa a quien la difunde. Por ahora, el interrogante sobre los responsables sigue abierto.

El mensaje evita mencionar al mandatario, pero la comparación resulta transparente. Mientras León remite al nombre elegido por el Papa, el león ocupa un lugar central en la simbología libertaria. El agregado “que une” propone una contraposición con el estilo confrontativo de Milei. Es una lectura política del eslogan, no una declaración del pontífice sobre el Gobierno.

La expresión “por fin” refuerza esa intención: presenta la llegada del líder religioso como una respuesta a una falta previa. En apenas siete palabras, la bienvenida se transforma en reproche. El recurso permite intervenir en la discusión local sin nombrar al destinatario de la crítica y utilizar la expectativa por la visita como marco del mensaje.

León XIV estará en el país del 8 al 11 de noviembre. La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y una reunión con Milei en la Casa Rosada el domingo de su llegada. El encuentro institucional convivirá, así, con las interpretaciones políticas que distintos sectores proyectan sobre el viaje.

La organización de la visita también involucra al Gobierno nacional, a las autoridades locales y a la Iglesia. Karina Milei encabezó reuniones de coordinación con representantes eclesiásticos y funcionarios para preparar la logística y la seguridad de las actividades.