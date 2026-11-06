Denunciaron a Pareja por la nota de NOTICIAS

El diputado nacional Sebastián Pareja, armador bonaerense de Karina Milei, fue denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito a partir de la investigación de NOTICIAS. La presentación es del abogado Leonardo Martínez Herrero y alcanza también a los padres del legislador, Matilde Benzi y Miguel Ángel Pareja. Este viernes 6 de noviembre, por sorteo, quedó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, a cargo de Sebastián Casanello.

La denuncia toma cuatro puntos de la nota. El primero: el 30 de enero se extrajeron por caja 300.000 dólares de una sucursal porteña del Santander y, ese mismo día, Benzi, de 80 años, escrituró por 350.000 dólares un departamento de 133 metros cuadrados con cocheras en Puerto Madero. El segundo: ni ella ni su marido registran actividad laboral ni ingresos declarados en los últimos años que justifiquen esas sumas. El tercero: en los meses y días previos a la compra entraron fuertes sumas en dólares a una cuenta que los padres comparten con el diputado. El cuarto: el cruce de esos movimientos con las declaraciones juradas de Pareja ante la Oficina Anticorrupción y con el Registro de la Propiedad porteño mostraría cuentas no declaradas y un incremento patrimonial que no guarda relación con sus ingresos como funcionario.

Para Martínez Herrero, Pareja habría usado "presumiblemente a familiares directos como personas interpuestas para disimular la titularidad real de los bienes". Consultado por NOTICIAS para la investigación, Pareja no respondió las preguntas enviadas por escrito.

Las medidas. El abogado pidió que el Santander envíe los resúmenes, el origen de los fondos y las filmaciones o los comprobantes de la extracción. También reclamó la escritura al Registro de la Propiedad y al Colegio de Escribanos; a la Oficina Anticorrupción, todas las declaraciones juradas de Pareja, públicas y reservadas, y a ARCA y a la UIF, la situación fiscal de los denunciados y eventuales reportes de operaciones sospechosas.

El denunciante. Martínez Herrero es abogado penalista y fue subsecretario de Fiscalización y Control Policial en la provincia de Buenos Aires hasta 2023. En diciembre de ese año denunció a Javier Milei por sus dichos sobre coimas en Diputados y, en abril de 2025, a Milei, a Luis Caputo y al directorio del Banco Central por la liquidación de 398 millones de dólares. También denunció a Sandra Pettovello por la compra de alimentos: esa causa la cerró el juez Ariel Lijo y la Cámara Federal confirmó el cierre en febrero de 2026. Hoy representa al diputado Ernesto Alí en su denuncia contra el gobernador de San Luis, Claudio Poggi.