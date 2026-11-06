En España, Milei negó que sus aliados en campaña le rehúyan

Javier Milei rechazó en Madrid que su presencia incomodara a sus aliados españoles en plena precampaña. La consulta derivó en una descalificación a Julia Molina, periodista de la Cadena SER, a la salida del Nueva Economía Fórum, en el Real Casino de Madrid, el 21 de octubre. El viaje puso bajo la lupa el vínculo del libertario con el Partido Popular y Vox, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

“Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”, respondió el mandatario. La pregunta apuntaba a si su visita resultaba incómoda para el PP y Vox, cuando Santiago Abascal había declinado verlo por compromisos de campaña. El rechazo a la premisa terminó convertido en otro enfrentamiento con la prensa: en la misma jornada, Milei también descalificó a un cronista de La Sexta y se negó a responder preguntas de medios argentinos.

En aquella escala, Abascal no lo recibió en persona. El líder de Vox alegó actos de campaña en A Coruña y Avilés, y solo mantuvo una videollamada con Milei. El Presidente sí se reunió con el secretario general del partido, Ignacio Garriga, en la Fundación Disenso. La ausencia de una foto conjunta alimentó las interpretaciones sobre una distancia electoral, aunque ambos reivindicaron públicamente su alianza y la foto se dio en esta última visita.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del PP, fue la única figura de peso del partido que lo recibió antes y ahora. El encuentro, confirmado apenas seis horas antes, se realizó a puertas cerradas y sin acceso de la prensa, aunque Ayuso lo difundió en sus redes. No hubo, en cambio, cita con Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, ni audiencia con el rey Felipe VI.

Milei defendió después la continuidad de sus relaciones. En una entrevista con El Observador, calificó el cruce con la periodista como “parte del juego”: “Si vos me hacés una pregunta estúpida, te lo voy a decir”. Sobre Abascal, admitió que “no nos pudimos ver físicamente”, aseguró que mantenían contacto habitual y ratificó su cercanía con Ayuso.

La controversia transcurrió durante una visita en la que el argentino volvió a atacar a Pedro Sánchez, a quien llamó “impresentable dictador”. El Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó sus expresiones, calificó de “indigno” que viajara para atacar al jefe del Gobierno y lo acusó de querer “fomentar un clima de polarización entre españoles”.

La revancha de noviembre

Dos semanas después, Milei regresó ahora a Madrid para la XXX Cumbre Iberoamericana y consiguió la imagen que le había faltado. La noche del miércoles 4 de noviembre, mientras faltaba a la inauguración del encuentro y a la cena de gala ofrecida por los reyes, se reunió con Abascal en su hotel. La Oficina del Presidente difundió la foto, y el líder de Vox escribió en X: “Esta noche me he reunido con mi amigo y aliado Javier Milei”.

El jueves 5, durante la sesión plenaria, intercambió un saludo frío y fugaz con Sánchez y, en su discurso, comparó al socialismo con el fascismo. Después volvió a reunirse con Ayuso antes de emprender el regreso a Buenos Aires, donde lo espera la visita del papa León XIV.

El segundo viaje llegó, además, en un contexto adverso para el libertario: la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término, tras la de Flávio Bolsonaro en Brasil. Así, el respaldo de Milei a sus socios quedó atravesado por una disputa que involucró al Ejecutivo español, a la oposición y a los periodistas. La pregunta sigue abierta a tres semanas de las urnas: cuánto suma su afinidad y cuánto les cuesta a sus aliados en una campaña que las encuestas todavía muestran favorable para el PP y Vox.