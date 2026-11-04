Los divertidos consejos de Pergolini a Milei por la visita del Papa

Mario Pergolini ensayó un pequeño manual de convivencia para Javier Milei ante la llegada del papa León XIV. Desde Otro día perdido, el conductor le pidió al Presidente que evitara polémicas durante la visita y convirtió la recomendación en una súplica con humor: “Javo, por favor. Son tres días nada más. Ni un tuit. Sáquenle el teléfono”.

El comentario salió al aire el lunes 2 de noviembre y apuntó a la actividad del mandatario en X. Pergolini imaginó una pausa en sus intervenciones digitales como parte de los preparativos para recibir al pontífice. En su versión del protocolo, el cuidado de las formas comenzaba por dejar el celular lejos del alcance presidencial.

El pedido incluyó otra precaución: evitar los sobrenombres. “No le pongas seudónimos, nada, nada”, agregó. La broma se apoyó en el contraste entre la solemnidad de una visita papal y el estilo confrontativo que el conductor le atribuye a Milei. Su consejo era sencillo: que el encuentro no terminara convertido en una nueva pelea política.

La justicia social apareció como el posible disparador de un conflicto. Pergolini anticipó, en tono irónico, cómo podría reaccionar el Presidente ante un mensaje del visitante sobre ese tema. “No es que es peronista de golpe”, advirtió. Después jugó con las etiquetas de zurdo y kuka para subrayar que las palabras de un Papa no deberían leerse automáticamente como una adhesión partidaria.

Debajo de la humorada había un argumento institucional. El conductor se definió como "algo agnóstico" y sostuvo que el respeto al visitante debe mantenerse más allá de las creencias personales. Recordó, además, su condición de jefe de Estado. La apelación combinó así una cargada al Presidente con un pedido de moderación durante los encuentros oficiales.

León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, según el programa anunciado por Presidencia. La agenda incluye Buenos Aires, Córdoba y Luján, con actividades pastorales y reuniones institucionales. También está previsto un encuentro con Milei en la Casa Rosada y otro con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.