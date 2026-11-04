De Lilia Lemoine al "niño nazi" libertario: "Te corrió un trava en minifalda"

El intercambio en redes sociales entre el militante libertario Marco Palazzo, conocido como "el niño nazi", y la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine quedó envuelto en una nueva polémica por las referencias a una cobertura periodística en Plaza Congreso, durante la cual el joven había sido increpado y perseguido por integrantes de la comunidad LGTBQ+. La legisladora aprovechó el antecedente para responderle públicamente y recordarle aquel episodio, utilizando una expresión burlona que rápidamente volvió a poner en circulación las imágenes de la cobertura.

Palazzo, quien se presenta como periodista y militante libertario, mantiene desde hace tiempo una presencia activa en redes sociales, donde publica videos de sus recorridas, entrevistas callejeras y coberturas de movilizaciones opositoras. Su figura adquirió notoriedad en agosto de 2024, cuando participó de una conferencia de prensa del entonces vocero presidencial Manuel Adorni en la Casa Rosada. En aquella oportunidad, su presencia generó controversia luego de que trascendiera una publicación de su autoría titulada "A 61 años de la injusta condena a Adolf Eichmann", en la que cuestionaba la captura y el juzgamiento del criminal de guerra nazi.

"Y vos, nene, cuando te rodeen 20 kukas que te pegan, escupen y tiran piedras (como a mí) y no corras, vení a decir algo. Te corrió un trava en minifalda, cerrá el orto", tuiteó Lemoine acompañando de un fragmento de una entrevista streaming en la que el influencer libertario cuestiona el accionar de la legisladora en la Cámara de Diputados. Tras las criticas de Palazzo, Lemoine se remitió al antecedente de Plaza Congreso utilizándolo como el principal argumento para desacreditarlo.

La legisladora le recordó al activista liberal que el miércoles pasado, durante una de sus coberturas callejeras, había terminado corriendo frente a integrantes del colectivo travesti-trans. Un episodio que se viralizó en redes y que volvió a ser utilizado como material de burla por parte de la diputada. La discusión también expone una característica de la relación entre los dos libertarios: aunque comparten identificación política con Javier Milei, sus intercambios públicos no están exentos de ironías y provocaciones.

El episodio de Plaza Congreso debe distinguirse de otros incidentes protagonizados por Palazzo. En enero de 2025, el joven también había quedado involucrado en un enfrentamiento durante la Asamblea Antifascista LGBTIQ+ realizada en Parque Lezama. La Policía intervino y lo escoltó fuera del lugar. Posteriormente, el apodado "niño nazi" publicó un descargo en el que denunció agresiones y sostuvo que había sido víctima de un intento de asesinato.

La repercusión de estos episodios se produce en un contexto de creciente confrontación entre militantes libertarios y organizaciones de la diversidad sexual. En los últimos días, las agresiones y los discursos discriminatorios volvieron a ocupar un lugar central en la discusión pública, especialmente después del ataque contra mujeres trans en los Bosques de Palermo, que generó repudios de artistas, dirigentes políticos y organizaciones sociales.

De esta manera, la respuesta de Lemoine volvió a poner bajo la lupa la exposición pública de Palazzo y sus antecedentes en coberturas callejeras. El intercambio, por parte de Palazzo, se originó en el ciclo streaming Cripto, Poder y Mate en el que declaró: "Una diputada nacional libertaria como Lilia Lemoine me dice: '¿Y vos quién sos? ¿Por qué opinás?' ¿Entonces qué, qué, qué libertad de expresión hay? ¿Qué libertad de discusión, de pensamiento, de crítica? ¿Alguien Lilia Lemoine... Lemoine, no? Es alguien, digamos que juega para la política, es alguien que no la votó nadie, es alguien que está ahí, cobra siete palos por mes y le dice a algunos que opinen y a otros que no opinen".

De está manera, una vez más, los dos libertarios tuvieron un intercambio en el que se combinó chicanas personales, referencias a episodios anteriores y disputas dentro del propio universo de LLA, mientras las redes sociales funcionaron como escenario para recuperar videos y fotografías que ya habían generado controversia.