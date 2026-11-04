Los "no sé" del vocero Adrián Ravier en su última conferencia

La respuesta "no sé" del vocero presidencial Adrián Ravier se convirtió en uno de los disparadores de burlas y comentarios irónicos en las redes sociales, donde usuarios comenzaron a relacionar su intervención con el histórico sketch "Telenose", popularizado por Diego Capusotto y Fabio Alberti en el programa Todo por dos pesos. La comparación con el humor absurdo de la televisión argentina se instaló como una forma de ridiculizar la falta de precisiones del funcionario ante una consulta periodística y terminó trasladando una respuesta breve a una discusión sobre la comunicación del Gobierno de Javier Milei.

El segmento de Capusotto y Alberti parodiaba los noticieros televisivos y sus respuestas disparatadas, construyendo situaciones en las que la información parecía quedar subordinada al absurdo. El momento que terminó de alimentar la repercusión ocurrió durante la conferencia de prensa del martes 3 de noviembre en la Casa Rosada. Ravier recibió una pregunta del periodista Jonathan Heguier, de El Destape, sobre la llegada del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro a la Argentina y su posterior salida rumbo a Estados Unidos. La consulta apuntaba a determinar si el Presidente estaba al tanto de los movimientos del ex candidato presidencial brasilero en Puerto Iguazú y si había existido algún tipo de participación del Gobierno argentino en el operativo.

Ante la insistencia del periodista, el vocero respondió: "No lo sé, realmente no lo sé". La respuesta no terminó allí. Heguier volvió a preguntarle si el Presidente conocía que el dirigente brasileño iba a ingresar al territorio argentino. Ravier reiteró: "No sé si sabía o no el Presidente". El intercambio dejó expuesta la falta de una explicación oficial sobre el grado de conocimiento que tenía Milei respecto de un episodio políticamente delicado, especialmente por la relación que mantiene con el entorno de Jair Bolsonaro.

La segunda intervención que contribuyó a instalar el latiguillo llegó cuando otro periodista le preguntó por las declaraciones de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien había asegurado que el papa León XIV no realizaría comentarios políticos durante su próxima visita a la Argentina. Consultado sobre si esa afirmación respondía a información transmitida por el Vaticano o a una interpretación del Gobierno, Ravier volvió a contestar: "No lo sé tampoco". La asociación con Ravier permitió convertir sus respuestas en una especie de meme frente a las preguntas sobre las decisiones presidenciales.

El episodio también reabrió el debate sobre el desempeño del funcionario como portavoz presidencial. Desde que reemplazó a Manuel Adorni, Ravier intentó instalar un estilo más técnico, con extensas exposiciones económicas, cifras y explicaciones sobre las decisiones de la administración libertaria. Sin embargo, sus conferencias también estuvieron atravesadas por controversias vinculadas con las restricciones a la prensa, sus cruces con periodistas y las dificultades para responder preguntas sobre asuntos sensibles.

La polémica se produjo, además, en una semana en la que el Gobierno necesitaba dar explicaciones sobre el caso Flávio Bolsonaro y la relación política con Brasil. El propio Ravier intentó cerrar la discusión al sostener que el dirigente había ingresado a la Argentina con documentación en regla, que no existía un pedido de captura internacional y que, desde la perspectiva oficial, el tema estaba terminado. Sin embargo, esa explicación no despejó la pregunta central sobre el eventual conocimiento presidencial del operativo utilizando el término "no sé". .