El tuit del troll preferido de Karina Milei: "CFK está hecha m..."

La entrevista de Cristina Kirchner con The Washington Post tuvo una derivación en la tropa digital libertaria: Fran Fijap eligió una de las fotografías para burlarse de su apariencia. “CFK ESTÁ HECHA MIERDA”, escribió en X el lunes 2 de noviembre, después de una larga carcajada tipeada en mayúsculas. El mensaje citaba otro posteo suyo: “Da miedo Cristina. Mire las garras, salió del inframundo”.

Detrás del alias está Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, un youtuber que construyó su audiencia alrededor de Javier Milei. Participó de la campaña presidencial y consiguió acceso a actos oficiales y a la Casa Rosada. Su identificación con el oficialismo tiene una pertenencia interna: ubicado en el espacio de Karina Milei y los Menem, enfrentado en las redes con el sector de Santiago Caputo. Su alineamiento quedó expuesto en las disputas entre influencers oficialistas. Cuando celebró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gordo Dan lo cruzó. Esa pelea exhibió diferencias dentro del ecosistema digital que defiende a Milei.

La cercanía al poder no permite, por sí sola, atribuirle un cargo estatal. En marzo de 2025, LA NACION informó que no tenía una designación formal, aunque frecuentaba la Rosada con autorización de Manuel Adorni y de la Secretaría General de la Presidencia. El propio Fijap había negado cobrar del Estado. Su lugar es el de un amplificador del discurso libertario, con llegada al entorno presidencial.

Las imágenes que utilizó para el ataque pertenecen a la producción de Sarah Pabst en el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. En el retrato compartido por Fijap, Cristina aparece de pie junto a una ventana, con los brazos cruzados, un suéter oscuro y jeans. La iluminación deja parte de su rostro en sombras.

Pabst explicó en Infobae al Regreso que la sesión coincidió con la entrevista y duró poco más de una hora. También aclaró que Cristina no vio las fotos ni leyó el reportaje antes de su publicación: la selección final correspondió al equipo del diario estadounidense. Las limitaciones para mostrar sectores de la vivienda, sostuvo, provenían del juzgado.

El reportaje abordaba la situación judicial y el futuro político de Cristina, quien dejó abierta una eventual candidatura si recupera sus derechos políticos. Fijap llevó la discusión a otro terreno: el aspecto físico de la exmandataria. La fotografía periodística se convirtió, en su cuenta, en material para la descalificación.