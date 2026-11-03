Quién es Janones, el asesor brasileño que se reunió con Cristina y Massa

El peronismo ha comenzado a mover sus fichas digitales con la mira puesta en las elecciones de 2027, y para ello recurrió al estratega político brasileño André Janones, quien mantuvo reuniones clave en Buenos Aires con la expresidenta Cristina Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa . Janones, actual diputado federal por el estado de Minas Gerais y miembro del partido Rede Sustentabilidade, desembarcó en el país acompañado por los publicistas Chico Kertész y Rafael Marroquim.

El objetivo del encuentro fue desmenuzar las tácticas de comunicación "fígital" que hicieron posible la histórica remontada electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil frente a Flavio Bolsonaro. Bautizado por el propio mandatario brasileño como su "general victorioso", Janones se convirtió en una pieza fundamental del armado progresista al disputar el terreno virtual frente a la derecha con métodos tan efectivos como controvertidos.

La trayectoria de Janones, de 42 años, dista mucho de la de un consultor político tradicional. Nacido en el municipio agropecuario de Ituiutaba e hijo de una empleada doméstica, trabajó en sus comienzos como cobrador de colectivos y escribente judicial. Su formación profesional se consolidó en la Fundación Educacional de Ituiutaba, donde se graduó como abogado en 2008 gracias a un sistema de becas universitarias.

Posteriormente, se especializó en Derecho del Consumidor y Salud Pública, un bagaje que complementó con estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Durante casi una década ejerció la abogacía en el ámbito privado, pero su verdadero trampolín a la masividad y la comunicación política no ocurrió en los tribunales ni en las aulas, sino en las rutas brasileñas. Sucedió durante la masiva huelga de camioneros de 2018, cuando un video de su autoría en apoyo a las protestas se viralizó de forma exponencial, transformándolo en un influyente portavoz digital del reclamo social.

Aunque su militancia política formal se inició en el Partido de los Trabajadores (PT) entre 2003 y 2012, espacio del que luego se alejó por diferencias de criterios ideológicos, su rol como asesor de primera línea se consagró definitivamente al ponerse al servicio de la campaña presidencial de Lula da Silva. En la contienda digital contra el bolsonarismo, Janones diseñó e impulsó el denominado “Ejército de Lula”. Se trata de una monumental comunidad estructurada principalmente a través de canales de WhatsApp que superó los 10 millones de integrantes.

El método del estratega, detallado en su libro Janonismo Cultural , plantea que la izquierda erró al responder las provocaciones de la derecha con discursos académicos elaborados. En su lugar, abogó por capturar la atención del usuario mediante un lenguaje llano, formatos verticales, titulares alarmantes y apelaciones directas a los sentimientos de las audiencias, logrando coordinar acciones de difusión masiva en tiempo real.

Esta experiencia es precisamente la que Massa y Kirchner buscan adaptar a la coyuntura local para articular un frente opositor unificado frente a Javier Milei. Tras el paso de la comitiva brasileña por las oficinas de Retiro y el departamento de la exmandataria en Constitución, la militancia peronista ya dio los primeros pasos con el lanzamiento del canal de WhatsApp “Ejército del Peronismo”. A través de un video difundido recientemente, el propio Janones convocó a los usuarios argentinos a sumarse a la iniciativa virtual, bajo la premisa de que el modelo digital brasileño es replicable en un alto porcentaje para disputar la agenda política en los nuevos escenarios de comunicación.