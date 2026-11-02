Modo campaña: Cristina Kirchner recibió al equipo digital de Lula

El triunfo de Lula da Silva cruzó la frontera y abrió una pregunta en el peronismo: cuánto de la experiencia brasileña puede servir para disputar la presidencia en 2027. André Janones, Chico Kertész y Rafael Marroquim llegaron a la Argentina con una agenda de encuentros políticos y un antecedente que despierta interés: su participación en la campaña del mandatario reelecto.

La visita fue informada por medios brasileños como Metrópoles, que anticipó reuniones con dirigentes del Partido Justicialista para intercambiar experiencias de movilización. Radio Itatiaia precisó que Janones tenía previsto encontrarse con Sergio Massa el lunes 2 de noviembre. La agenda instala la discusión sobre cómo competir en las pantallas, un terreno central para el oficialismo.

Cristina Kirchner ya había celebrado el resultado brasileño. El 25 de octubre felicitó al electorado y a Lula con una definición propia: un “auténtico 17 de Octubre electoral”. Hoy, la recepción al equipo digital suma un contacto directo con protagonistas de la campaña que interesa al peronismo.

Janones es diputado por Minas Gerais y una de las caras del “Ejército de Lula”, el canal de WhatsApp que reunió a millones de seguidores durante la campaña. Su tarea consistió en convertir simpatizantes en participantes: distribuir consignas, coordinar publicaciones y promover la circulación de videos. La apuesta era alcanzar a personas que no consumían los mensajes del Partido de los Trabajadores.

Kertész y Marroquim aportaron trabajo publicitario y audiovisual. Según la cobertura brasileña, participaron de las transmisiones en vivo que acompañaron la movilización digital. Marroquim integra Nordx y explicó a LA NACION que la campaña combinó presencia callejera, televisión y celulares. La tecnología, sostuvo, necesita un mensaje político que le dé sentido.

Milei también apareció en esa estrategia. Marroquim contó que utilizaron los elogios de Flávio Bolsonaro a la motosierra para advertir a los votantes sobre posibles recortes.

El interés argentino tiene un límite: importar herramientas no resuelve la disputa por el liderazgo. El peronismo todavía debe definir cómo se ordenará para 2027. Además, UOL informó que Lula no quiere intervenir en la elección de su candidato. La llegada de colaboradores de su campaña no equivale, por sí sola, a una bendición presidencial para Massa ni para otro aspirante. Brasil ofrece una experiencia; la oposición argentina aún debe construir su propia respuesta.