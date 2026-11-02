Monday 2 de November, 2026
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POLíTICA | Hoy 13:03

Karina Milei sigue con su raid de apariciones públicas: ¿será candidata?

De los actos de gestión a los encuentros con empresarios la hermana presidencial ensaya un rol más visible y alimenta las especulaciones rumbo a 2027.

Karina Milei | Foto:CEDOC
Karina Milei | Foto:CEDOC

Karina Milei empezó a ponerle voz al poder que ya ejerce. La secretaria general de la Presidencia acumula apariciones y discursos que desplazan su imagen de armadora reservada. La pregunta por una candidatura vuelve a escena: todavía no hay un anuncio, pero sí una decisión visible de ocupar el centro de las fotos y tomar el micrófono.

La última postal fue el domingo 1 de noviembre, junto a Jorge Macri. Recorrieron en Palermo las obras del escenario donde León XIV celebrará una misa. “Queríamos demostrarle a la gente que se puede trabajar juntos”, dijo. El mensaje de cooperación llegó mientras La Libertad Avanza y el PRO negocian un acuerdo para 2027. También agradeció a las provincias de Buenos Aires y Córdoba: un registro conciliador para una figura asociada a las disputas internas.

Tres días antes, el 29 de octubre, había hablado ante empresarios y gobernadores en la ronda de negocios del RIGI en Rosario, donde compartió actividad con Diego Santilli, Luis Caputo y Maximiliano Pullaro. Defendió el rumbo económico y la llegada de inversiones. La exposición breve, apoyada en la lectura, mostró que su construcción pública todavía tiene una asignatura pendiente: ganar soltura frente al auditorio.

El 19 de octubre había tomado la palabra para anunciar la primera etapa del traslado de presos de Devoto a Marcos Paz. Habló menos de dos minutos y no respondió preguntas. El 6, además, participó con Santilli, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil de la inauguración de la Planta II del proyecto de litio Sal de Oro. Seguridad, inversiones y coordinación institucional: la agenda amplía su presencia más allá del armado partidario.

El salto alimenta una hipótesis que ya circuló: una fórmula Milei-Milei, con Karina como vicepresidenta. LA NACION recogió esa posibilidad en agosto y TN volvió a incluirla en octubre entre las alternativas, junto a Patricia Bullrich y Martín Menem. Es una opción mencionada en el oficialismo, no una decisión confirmada ni una aspiración que ella haya declarado públicamente.

La distinción importa. Más discursos no equivalen a una boleta cerrada, pero permiten instalar una figura y probar su llegada. Sus intervenciones aún breves y dependientes del texto contrastan con la autoridad que tiene puertas adentro. Aun así, insiste: empieza a representar en público el poder que antes administraba lejos de los micrófonos. Sea para competir o para consolidar su conducción, hay una búsqueda política. El cargo electoral sigue abierto; la exposición ya está en marcha.

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Franco Guareschi

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