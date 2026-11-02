El insólito video de Karina Milei con un perro detector de narcóticos

El video de Karina Milei jugando con un perro entrenado para detectar narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) se convirtió en uno de los contenidos más viralizados en las redes sociales durante el fin de semana. La secuencia, registrada durante la visita del presidente Javier Milei a Catamarca, mostró un encuentro que comenzó como un gesto amistoso hacia el animal y terminó con una situación inesperada: el perro se abalanzó sobre la secretaria general de la Presidencia, apoyó sus patas sobre ella y continuó buscando el contacto físico mientras su guía intentaba sujetarlo.

Las imágenes fueron grabadas en el hall de un hotel de Catamarca y comenzaron a circular masivamente después de su publicación en redes sociales. En el fragmento se observa a la hermana del Presidente acercándose al perro, que lleva un chaleco identificatorio de la Policía Federal. La funcionaria se agacha para saludarlo y acariciarlo, pero el animal reacciona con un entusiasmo que rápidamente supera lo que parecía ser un simple saludo. El can se le tira encima y permanece junto a ella pese a los intentos del efectivo policial por mantenerlo bajo control.

La situación adquiere un tono todavía más llamativo cuando Karina Milei termina sentada en el suelo, apoyada contra una columna, mientras el perro continúa encima de ella. El personal que acompañaba al animal interviene para contenerlo y finalmente consigue controlar la situación. Lo que transformó el episodio en un fenómeno viral fue una particularidad del protagonista de cuatro patas: no se trataba de un perro doméstico ni de una mascota que acompañaba a la comitiva, sino de un ejemplar perteneciente a una unidad de la Policía Federal especializado en la detección de estupefacientes.

La condición del animal fue precisamente el elemento que alimentó las interpretaciones más provocadoras. Algunos usuarios hicieron bromas sobre la posibilidad de que el animal hubiera identificado algún olor, mientras que otros aprovecharon la escena para lanzar cuestionamientos contra la funcionaria y el entorno presidencial. Por supuesto, el hecho de que un perro esté entrenado para detectar narcóticos no significa que cualquier acercamiento, salto o contacto físico constituya una señal positiva. Los canes especializados trabajan con procedimientos específicos y bajo la supervisión de sus guías, quienes están capacitados para interpretar sus comportamientos.

El episodio ocurrió durante la visita oficial que Javier Milei realizó a Catamarca el martes 27 de octubre, tras su vuelta de España en el Nueva Economía Forum del cual fue invitado. El mandatario estuvo acompañado por su hermana, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La comitiva fue recibida por el gobernador Raúl Jalil y desarrolló una agenda que incluyó actividades políticas en la capital provincial y una recorrida vinculada con el proyecto de explotación de litio Fénix, de la empresa Río Tinto, en el salar del Hombre Muerto.

El video terminó convirtiéndose en una de las postales más comentadas de la visita presidencial a Catamarca. La combinación de la identidad de la funcionaria y presidenta de LLA, la reacción descontrolada del animal y su especialización antinarcóticos proporcionó material para memes, comentarios irónicos y críticas políticas.