Encuesta: tanto Kicillof como Massa le ganarían en ballotage a Milei

Axel Kicillof y Sergio Massa aventajan a Javier Milei en dos escenarios de ballotage hacia las presidenciales de 2027. Según un nuevo estudio de Hugo Haime & Asociados, el gobernador bonaerense obtendría el 45,4% frente al 42% del Presidente, mientras que el exministro de Economía alcanzaría el 44,4% contra el 42,2% del libertario. Las diferencias son de 3,4 y 2,2 puntos: una ventaja opositora que está lejos de cerrar la disputa.

El relevamiento nacional se realizó entre el 17 y el 25 de octubre, con 1.200 entrevistas presenciales en todo el país. Los resultados, difundidos por La Política Online, muestran una tensión: el rechazo al rumbo económico supera la adhesión que consigue el peronismo.

En primera vuelta, el orden se invierte. Milei reúne el 35,2% ante el 33,3% de Kicillof y, en el escenario con Massa, obtiene el 35,4% frente al 31,4%. La medición por espacio político ubica al peronismo en el 35,1% y a La Libertad Avanza en el 33,2%, con un 20% que todavía no se define. El malestar con la gestión no tiene, por ahora, un destinatario electoral inequívoco.

El 64% reclama un cambio del modelo económico y el 55% considera que lo mejor para el país sería que en 2027 ganara un opositor. En cambio, el 29% prefiere la continuidad de Milei y un 12% elegiría a otro dirigente que mantuviera su programa. La distancia entre esas respuestas expone el desafío opositor: convertir el descontento en votos propios. Además, dentro del grupo que prefiere un triunfo opositor, hay 12 puntos que no votarían al peronismo. Esa resistencia limita el alcance de una polarización que todavía deja votantes sin representación.

Las expectativas sociales también pesan. El 59% cree que una reelección del Presidente dejaría un país con muchos pobres y casi sin clase media; solo el 35% imagina un país pujante. Sin embargo, el peronismo carga con su propio límite: el 49% asocia su regreso con la vuelta de la inflación y la corrupción, contra un 43% que espera mejoras salariales y la recuperación de la clase media.

Según el análisis de Haime, los desencantados de Milei son un sector decisivo. Cuestionan aspectos del modelo, pero valoran la estabilidad económica y el orden en las calles. Entre ellos, el 40% no se identifica con ningún partido y el 30% se inclinaría por el PJ. En una segunda vuelta con Kicillof, el 45% lo elegiría y el 30% volvería a votar al Presidente. Allí aparece la pelea que los números dejan abierta: quién logrará representar a quienes quieren un cambio sin resignar lo que valoran del presente.