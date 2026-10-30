Máximo Kirchner apuntó contra los beneficios a mineras y petroleras

El kirchnerismo ya tiene una primera promesa de campaña, aunque todavía no tenga candidato habilitado. Máximo Kirchner convirtió la auditoría del RIGI en bandera rumbo a 2027 y, lejos de moderarla ante las críticas, la ratificó en el Foro de Agenda Ambiental Latinoamericana, en La Plata. “Acá nadie está cuestionando la producción de minerales, la producción de combustibles, sino el para qué y por qué. Y cuando esto se quiere discutir, se ponen todos muy nerviosos”, lanzó.

La propuesta había nacido a mediados de octubre en Radio con Vos. Allí el jefe de La Cámpora sostuvo que, si el peronismo vuelve al poder, los proyectos serán revisados: “Se auditará, son derechos adquiridos, pero hay que mirarlos uno por uno”. Y definió al régimen como “casi un estatuto de coloniaje”. En la misma entrevista, consultado por una eventual fórmula con Sergio Massa, cortó en seco: “Mi candidata es Cristina”.

Una candidata en suspenso

La frase tiene más de declaración de principios que de anuncio. Cristina Fernández de Kirchner carga con una condena firme en la causa Vialidad y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Su defensa apuesta al Comité de Derechos Humanos de la ONU y a un recurso de revisión. Mientras tanto, Máximo recorre el país con la consigna “Cristina jefa” y le pone contenido a una campaña sin fecha: el RIGI como frontera entre dos modelos.

En La Plata dejó claro cuál es el suyo. “Diría casi que se le está dando plata a las mineras y a las petroleras para que se lleven el litio, el oro, la plata, el gas, el petróleo”, afirmó. Y contrastó: “Las comunidades que están cerca de los yacimientos y las explotaciones ven mejorar su vida poco y nada. No hay médico, no hay pediatra, no hay un mamógrafo”.

La pelea con los propios

El problema para el kirchnerismo es que la bandera divide al peronismo. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, calificó de “un error” la idea de revisar los proyectos. Máximo leyó esa reacción con ironía: “Ayer miraba medio sorprendido una reacción muy tardía”. Y le respondió con nombre y cargo: “No está para el presidente actual ni para el gobernador de Catamarca en riesgo la gente cuando no tiene trabajo. Solamente el país está en riesgo cuando se quiere auditar un régimen de inversiones”.

Y equiparó a los mandatarios díscolos con Javier Milei: “Parece que en la Argentina hay que auditar a la Universidad Pública, a las pensiones por discapacidad, a contarle las latas de tomate y los paquetes de polenta a los que no pueden comer, pero a las mineras y a las petroleras no”. A los gobernadores les dejó una advertencia: “La economía argentina al mes que viene entra técnicamente en recesión”.

El discurso de campaña

El resto sonó a plataforma. Sobre inversiones: “Después de tres años del gobierno de la derecha argentina (...) observamos que la inversión extranjera directa en nuestro país es la más baja de la serie desde que se mide”. Sobre impuestos: “Una rotisería que venda pastas paga más impuestos a la ganancia que una minera y una petrolera transnacional. Esa Argentina no tiene destino”. A quienes lo acusan de teorizar les contestó: “Yo creo que es muy práctico y pragmático cuidar la vida de las personas”. Al poder económico le habló en clave de convivencia: “No puede ser que nos pidan un reconocimiento que no brindan. Es un ida y vuelta la democracia”. Y a su tropa, en clave electoral: “Hay que ser serios, hay que ser responsables, hay que ser metódicos, constantes y prepararnos”.