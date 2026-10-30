Ranking UBA: los municipios que mejor gestionan

El conurbano bonaerense volvió a pasar por el examen de la Universidad de Buenos Aires y el resultado confirma una foto conocida: un puñado de distritos con estándares de gestión altos y una mayoría que no llega al aprobado. El Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) AMBA 2026, elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas bajo la dirección de Omar Quiroga, ubicó a Vicente López en el primer lugar por segundo año consecutivo.

El estudio amplió su alcance de 24 a 31 municipios y analizó 159 indicadores, agrupados en 31 variables y cinco dimensiones con el mismo peso: Político-Institucional, Desarrollo Económico, Sociedad, Medio Ambiente y Tecnología e Infraestructura. La escala va de 0 a 5 y el promedio general fue de 2,59. Los propios investigadores aclaran que el índice no mide la satisfacción de los vecinos ni pretende juzgar a las gestiones, sino detectar fortalezas y desafíos.

Arriba en casi todo

El distrito que conduce Soledad Martínez obtuvo 3,78 puntos, contra 3,39 del año anterior, y encabezó cuatro de las cinco dimensiones: Político-Institucional (4,03), Tecnología e Infraestructura (4,00), Sociedad (3,88) y Desarrollo Económico (3,72), este último compartido. El salto más fuerte se dio en Sociedad, que subió desde 3,13 e incluye educación, cultura, seguridad, empleo y espacio público. En Medio Ambiente también mejoró, de 3,10 a 3,29, aunque quedó tercero. Entre los puntos que explican el resultado aparecen la cobertura de servicios en sus nueve localidades, el alumbrado público 100% LED, políticas sociales propias y una red de convenios con organismos y empresas.

Segundo quedó Tres de Febrero, con 3,55, que lidera Medio Ambiente (3,45) y comparte la cima en Desarrollo Económico. Su intendente, Rodrigo Aybar, lo atribuyó a “crear condiciones para que haya inversión, trabajo y desarrollo”. Completan los cinco primeros Escobar (3,35), San Isidro (3,31) y San Miguel (3,11), los únicos por encima de los tres puntos. Detrás aparecen Tigre (2,96), Avellaneda (2,89), Quilmes (2,86), Lanús (2,81) y Ezeiza (2,77).

La otra punta de la tabla

En el extremo opuesto, Cañuelas cerró el ranking con 1,58 puntos, seguido por Presidente Perón (1,76), General Rodríguez (1,81), Marcos Paz (1,99) y Moreno (1,99), todos por debajo de los dos puntos. Un escalón más arriba figuran José C. Paz (2,05), San Vicente (2,06), Merlo (2,18), Hurlingham (2,38) y La Matanza (2,42), el distrito más poblado de la provincia.

La distancia es el dato más elocuente: los cinco mejores promedian 3,42 y los cinco peores 1,83, una brecha del 87%. Entre los 24 distritos comparables con la medición anterior, 15 retrocedieron y nueve mejoraron. El mayor avance fue el de Ezeiza, que pasó de 1,96 a 2,77 y salió del fondo de la tabla; la peor caída, la de José C. Paz, de 2,29 a 2,05.

Lo que mide y lo que falta

Por dimensiones, Medio Ambiente volvió a ser la más débil, con un promedio de 2,32, mientras que Sociedad fue la mejor evaluada (2,74). Los investigadores advierten además que la disponibilidad de datos públicos varía mucho entre municipios, un problema que en sí mismo habla de la calidad institucional.

“El objetivo es que este trabajo sirva como herramienta para comprender la complejidad y el dinamismo de cada uno de estos municipios”, señala el informe, que define al conurbano como una de las áreas metropolitanas más importantes de América Latina.

por M.S.