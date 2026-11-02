Quién es el investigador del Conicet que se incorporó al Gobierno

El gobierno de Javier Milei designó al economista e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Ricardo Fernando Crespo como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología, en reemplazo de César Óscar Lencina, quien presentó su renuncia después de poco más de un mes en el cargo y denunció situaciones de destrato, desconsideración hacia el personal y falta de respaldo institucional por parte de la conducción del área. El recambio se produjo en una dependencia que atraviesa una etapa de reorganización interna, bajo la conducción de Adriana Baravalle y la órbita de la Jefatura de Gabinete, actualmente encabezada por Diego Santilli.

La incorporación de Crespo fue anunciada el sábado 31 de octubre y posteriormente oficializada mediante el Decreto 1315/2026, publicado en el Boletín Oficial el lunes 2 de noviembre. La norma establece que el funcionario asumirá con carácter ad honorem, es decir, sin percibir una remuneración por el ejercicio de esa función, con vigencia desde el 30 de octubre. Su llegada busca cubrir la vacante que dejó Lencina, cuya salida estuvo acompañada por una carta de renuncia con fuertes cuestionamientos al funcionamiento cotidiano de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Crespo tiene una trayectoria académica que combina economía, filosofía e investigación científica. Es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam, en los Países Bajos. Además, integra la Academia Nacional de Ciencias Económicas y desarrolla actividades como investigador del CONICET.

Antes de incorporarse a la administración nacional, tuvo una extensa carrera en el ámbito universitario. Se desempeñó como vicerrector de Investigación y también como vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad Austral, donde participó de tareas de conducción institucional, coordinación de proyectos de investigación y desarrollo de actividades académicas. Su perfil se distingue por una formación interdisciplinaria, con trabajos vinculados a la economía y sus fundamentos filosóficos, además de experiencia en gestión educativa y científica.

La designación de Crespo se produjo luego de una salida particularmente conflictiva. César Óscar Lencina, comodoro de la Fuerza Aérea Argentina y exjefe de la Base Antártica Marambio, había asumido como subsecretario el 22 de septiembre de 2026, en reemplazo de José Luis Acevedo. Su llegada había sido presentada por el Gobierno como una incorporación vinculada con su experiencia en conducción de equipos, gestión institucional y actividades científicas desarrolladas en el ámbito antártico. Sin embargo, su permanencia en el cargo duró apenas 37 días.

El viernes 30 de octubre se conoció su renuncia indeclinable, formalizada mediante una carta dirigida a Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, con copia al jefe de Gabinete. En el documento, el ex funcionario explicó que había tomado la decisión debido a una serie de dificultades persistentes que le impedían desarrollar adecuadamente las responsabilidades de su función. La nota no se limitó a plantear diferencias administrativas, sino que incluyó cuestionamientos directos hacia el comportamiento de la conducción de la Secretaría.

“En particular, la falta de una comunicación eficiente y soporte institucional que permitiesen llevar adelante la gestión, sumado esto a situaciones de destrato y desconsideración de su parte hacia el personal en el entorno de trabajo”, escribió el exfuncionario al fundamentar su decisión. También sostuvo que esas situaciones no coincidían con su forma de conducir organizaciones y recordó que, por su formación y experiencia profesional, contaba con una extensa trayectoria en el liderazgo de equipos de trabajo.

En su presentación, Lencina dejó en claro que consideraba que no estaban dadas las condiciones necesarias para continuar desempeñándose en la Subsecretaría. El conflicto estaba relacionado con dificultades en la relación entre el subsecretario y Baravalle, particularmente por la comunicación interna, el respaldo para llevar adelante las tareas y el trato hacia los trabajadores del área. La actual funcionaria había asumido la conducción de la Secretaría en agosto, en reemplazo de Darío Genua, quien había dejado el puesto tras diferencias con la nueva conducción política de la Jefatura de Gabinete. En ese proceso también se había producido el desplazamiento de José Luis Acevedo, posteriormente reemplazado por Lencina.

El trasfondo institucional es especialmente relevante porque la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene bajo su órbita organismos fundamentales para el desarrollo científico y tecnológico argentino, entre ellos el CONICET y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). También interviene en la articulación de políticas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en un contexto de fuertes discusiones por el financiamiento del sistema científico nacional, los recursos destinados a los investigadores y la continuidad de distintos programas.

La nueva gestión deberá afrontar, por lo tanto, dos desafíos simultáneos: garantizar el funcionamiento administrativo de la Subsecretaría y recomponer la dinámica interna de un área que quedó atravesada por denuncias de destrato y falta de acompañamiento institucional. La designación de un investigador con experiencia en gestión universitaria puede interpretarse como una apuesta por un perfil académico para la conducción, aunque todavía no se conocen públicamente sus principales lineamientos de trabajo ni las medidas que impulsará al frente de la dependencia.