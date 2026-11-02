Star Wars: las reacciones al polémico posteo fascista de Elon Musk

“Esto es lo que nos robaron”. Con esa frase, Elon Musk compartió el 1 de noviembre una imagen que transforma una tragedia de Star Wars en una fantasía de poder familiar. Anakin Skywalker aparece sentado en un trono, junto a Padmé Amidala y sus hijos, Luke y Leia. Detrás hay guardias imperiales de rojo y soldados de armadura blanca. No es una escena de las películas: imagina a la familia unida al frente del Imperio.

Para entender la polémica hay que identificar a los personajes. Anakin es el caballero Jedi que se convierte en Darth Vader. Padmé, su esposa, es una senadora que defiende la democracia. Sus hijos crecerán separados y lucharán contra el régimen que sirve su padre. El montaje los reúne como una dinastía gobernante, rodeada por las fuerzas de esa dictadura.

Ahí se concentra la lectura fascista que despertó el posteo: presenta como un futuro deseable el triunfo familiar de un represor. El Imperio reemplaza a la República, persigue a sus adversarios y gobierna mediante el terror. La estética militar refuerza una inversión del relato: los símbolos del poder que los héroes combaten se vuelven el decorado de un supuesto final feliz. El poder absoluto aparece como la promesa de felicidad.

Las respuestas mezclaron acusaciones y humor. La cuenta @esjesjesj escribió “Okay Hitler”. @GriffinMind imaginó que Padmé simplemente le hubiera dicho a Anakin: “Sí, amor, tenés razón”. La ironía apunta a un detalle decisivo: ella rechaza expresamente el proyecto de su marido. Al momento de la consulta, la publicación superaba los siete millones de visualizaciones.

En La venganza de los Sith, Anakin cae en el lado oscuro con la promesa de salvar a Padmé. Después le propone derrocar al emperador y gobernar juntos. Ella se horroriza ante sus crímenes y se niega a acompañarlo. Él termina atacándola. Padmé muere tras dar a luz y los mellizos son ocultados para protegerlos. La familia se rompe por las decisiones de Anakin, no porque alguien le robe un destino ideal.

Por eso la imagen cambia algo más que el desenlace: convierte a una defensora de la República en consorte imperial y a futuros rebeldes en herederos del régimen. Musk no explicó quiénes serían los responsables de ese supuesto robo ni desarrolló una posición política en el mensaje. Puede leerse como una provocación o una fantasía de fan, pero la objeción tiene fundamento en la historia: celebra como recompensa aquello que la saga presenta como una caída moral. Para conservar a su familia, Anakin necesitaba renunciar a dominarla.