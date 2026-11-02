El curioso disfraz del empresario Martín Varsavsky para Halloween

El empresario tecnológico argentino Martín Varsavsky volvió a llamar la atención en las redes sociales durante los festejos de Halloween, esta vez por el disfraz que compartió junto a su esposa, Nina Varsavsky. La publicación, difundida el sábado 31 de octubre en su cuenta de X, generó repercusiones por la referencia directa al presidente Javier Milei y por el vínculo político que el empresario mantiene con el Gobierno libertario.

La imagen fue presentada como parte de los festejos de Halloween de la pareja y tuvo como protagonista a Nina, quien apareció caracterizada como el mismo líder libertario, con una representación del aspecto y la estética del mandatario argentino. Varsavsky, vestido como Joker, acompañó la publicación con el saludo “Happy Halloween!!”, mientras que su esposa también compartió contenido alusivo a la celebración. La elección del personaje no pasó inadvertida, especialmente por el respaldo público que ambos expresaron en distintas oportunidades hacia el Presidente.

Varsavsky es uno de los empresarios argentinos más reconocidos internacionalmente dentro del sector tecnológico. Nacido en Buenos Aires y radicado desde hace décadas en España, construyó su fortuna a partir de la creación y venta de compañías vinculadas con las telecomunicaciones, internet, las energías renovables y la biotecnología. Entre sus emprendimientos más conocidos aparecen Jazztel, Ya.com y Fon. También desarrolló inversiones en el sector de la fertilidad y, más recientemente, en inteligencia artificial aplicada a la medicina.

Su relación con el mileísmo excede una simpatía expresada en redes sociales. En mayo de 2024 acompañó al Presidente durante su gira por Silicon Valley, en Estados Unidos, y participó de encuentros con empresarios y directivos de grandes compañías tecnológicas. En declaraciones a distintos medios, explicó que su colaboración consistía en ayudar a acercar al mandatario a los principales referentes del sector y defendió el posicionamiento internacional que, a su entender, Argentina había conseguido con el cambio de Gobierno. Incluso sostuvo: “Si no fuera por Milei, Argentina no le llamaría la atención a los grandes CEOs de Silicon Valley”.

Otro episodio que evidenció la cercanía fue la cena que Milei mantuvo con Varsavsky en la Quinta de Olivos el 30 de septiembre de 2025. Después del encuentro, el empresario publicó un extenso análisis favorable a la administración libertaria, destacó el ajuste fiscal, la desaceleración inflacionaria y el acercamiento con Estados Unidos. También pronosticó un crecimiento electoral de La Libertad Avanza y defendió la necesidad de avanzar con reformas estructurales, especialmente en materia tributaria y laboral.

La relación continuó durante este año. El 14 de marzo, durante una visita oficial a Madrid, Milei volvió a reunirse con Varsavsky y su esposa, Nina. El encuentro fue informado por la propia Presidencia de la Nación y formó parte de la agenda que el mandatario desarrolló en España antes de participar del Madrid Economic Forum de hace unos días. El empresario también impulsó públicamente iniciativas inspiradas en el modelo de reducción del gasto estatal que promovió Elon Musk en Estados Unidos. En febrero de 2025 presentó Auditoría Ciudadana, una plataforma destinada a controlar el gasto público, y defendió la aplicación de una política de reducción de estructuras estatales.

Así, la fotografía de Halloween de los Varsavsky volvió a poner en primer plano a uno de los defensores más visibles del programa económico y político libertario en el ámbito empresarial internacional. Su aparición en las redes con una representación humorística del mismo Milei terminó convirtiéndose en otra postal de la relación de cercanía que construyó con el Gobierno.