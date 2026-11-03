Qué dijo Jorge Rial del marido de Mariana Fabbiani

Jorge Rial encontró un blanco para el anticipo de Ensalada Rusa, su nuevo proyecto digital: Mariano Chihade, pareja de Mariana Fabbiani y fundador de Mandarina. La venta de la productora al Grupo Octubre le sirvió para desplegar una versión de la interna empresaria y cuestionar el lugar que ocupará el productor después del acuerdo.

Según Rial, el socio de Chihade, Héctor Colella, habría impulsado la operación por diferencias entre ambos. El periodista sostuvo que el productor quedó desplazado de la negociación y resumió el cambio como un paso de dueño a empleado. Son afirmaciones del conductor: la información pública consultada no permite corroborar esa reconstrucción de las conversaciones privadas.

El dato confirmado es que Grupo Octubre anunció un acuerdo para adquirir el 100% de Mandarina, incluido el canal de streaming Bondi. Además, informó que Chihade asumirá como director ejecutivo integral de elnueve. El movimiento tiene una particularidad: la compañía produce ciclos para América, competidor directo de la señal a la que llegará su fundador.

La lectura del empresario es muy distinta de la que propone Rial. “El orgullo de venderla es enorme”, dijo Chihade a LA NACION el 29 de octubre. También describió su próximo desafío como motivador. Esas declaraciones fueron anteriores al video y no constituyen una respuesta directa al ataque, pero muestran cómo presentó públicamente la operación.

Rial extendió sus críticas a Fabbiani. “Creo que nadie la quiere, ni Canal 9 ni América”, lanzó, según reprodujo BigBang. También cuestionó el rendimiento comercial y de audiencia de la conductora de DDM. Sus dichos expresan una valoración propia: no equivalen a un anuncio de ninguno de los canales sobre la continuidad de su programa.

En el centro de la discusión están, además, LAM, con Ángel de Brito, y SQP, con Yanina Latorre. La adquisición no implica una mudanza automática: los programas continúan en América conforme a los contratos vigentes. Los posibles pases a elnueve forman parte de las versiones sobre la programación de 2027.

La intervención también funcionó como presentación de Ensalada Rusa, cuyo estreno oficial fue anunciado para el 16 de noviembre. Rial adelantó una emisión para hablar del negocio y convirtió la transición de Chihade en materia de espectáculo. Detrás del ataque personal queda una disputa concreta: quién conservará los programas y las figuras cuando llegue el momento de renegociar. El desenlace de esa disputa todavía está abierto.