Video insólito: la final de la Copa Gildo Insfrán en Formosa

La final de la quinta edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” se disputó el sábado 31 de octubre en la localidad formoseña de Pirané y tuvo como campeonas a las futbolistas de Municipal de El Colorado, que derrotaron por 2 a 0 a Barrio Toba de Ingeniero Juárez. El certamen no quedó limitado a su dimensión deportiva, ya que el encuentro fue organizado por el Partido Justicialista de Formosa y encabezado políticamente por el mismísimo gobernador Gildo Insfrán.

El encuentro decisivo se desarrolló en el estadio Carlos Ismael Strong, perteneciente a la Liga Piranense de Fútbol. Municipal de El Colorado se impuso con dos goles convertidos durante el segundo tiempo. Noemí Alegre abrió el marcador desde el punto del penal y, posteriormente, Lucía Correa selló el 2 a 0 que le permitió al conjunto del sur provincial quedarse con el campeonato. La victoria tuvo un valor adicional para el equipo, que volvió a consagrarse y obtuvo el bicampeonato de la competencia.

Barrio Toba, representante de Ingeniero Juárez, terminó en el segundo lugar y fue uno de los equipos destacados de la competencia por su integración de mujeres pertenecientes a comunidades originarias. Su presencia en la final representó al oeste formoseño y fue reivindicada por el intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, quien expresó su orgullo por la participación de las futbolistas. El tercer puesto quedó en manos del Club San Martín de Formosa capital. En cuanto a las distinciones individuales, Gabriela Bordón, arquera del equipo campeón, recibió el reconocimiento a la valla menos vencida, mientras que Noemí Alegre fue elegida como la mejor jugadora del torneo.

La quinta edición tuvo una convocatoria de más de 136 equipos y alrededor de 2.600 jugadoras. La competencia se extendió por distintas localidades y tuvo como sedes a El Colorado, Villa Dos Trece y Pirané. La jornada inaugural se había desarrollado el 23 de octubre en El Colorado, mientras que las instancias decisivas se reservaron para el último día de octubre en Pirané. Antes de llegar a la final, ocho equipos disputaron los cuartos de final desde las primeras horas del sábado 31, con partidos simultáneos en distintos predios deportivos. Luego se jugaron las semifinales y, por la tarde, el encuentro por el tercer puesto, antes de la definición por el título.

Uno de los aspectos que la organización buscó destacar fue el crecimiento de la competencia desde su primera edición, realizada en 2023 en Laguna Blanca. En aquella oportunidad participaron alrededor de 67 equipos, unas 1.300 jugadoras y delegaciones de comunidades originarias. Desde entonces, el torneo fue ampliando su convocatoria y su despliegue territorial. Para esta edición, el Gobierno provincial informó que se acondicionaron 25 predios deportivos y que se dispusieron espacios de alojamiento en escuelas, alimentación, asistencia médica y acompañamiento de equipos municipales y provinciales para recibir a las delegaciones. También se incorporaron actividades culturales, recreativas y presentaciones de grupos de danza vinculados con los pueblos pilagá, toba, wichí y nivaclé.

El trofeo también tuvo un componente cultural: fue elaborado artesanalmente por Norma Segundo, una vecina de El Colorado perteneciente a la comunidad toba, con materiales autóctonos como carandillo, palma y madera. La entrega de la copa estuvo a cargo del propio mandatario provincial, mientras que el vicegobernador Eber Solís y el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, participaron de la entrega de medallas a las campeonas.

La utilización del nombre del gobernador no había pasado inadvertida antes de la final. El 22 de octubre, la Legislatura formoseña debatió y aprobó, con el respaldo del oficialismo, una declaración de interés legislativo para la quinta edición del torneo. En esa sesión, el diputado radical Juan Carlos Amarilla cuestionó que una competencia deportiva llevara el nombre de un mandatario en ejercicio y consideró que esa denominación constituía una forma de promoción personal y político-partidaria. El legislador aclaró que sus objeciones no estaban dirigidas contra el fútbol femenino ni contra la realización del campeonato, sino contra la identificación del evento con la figura de Insfrán.

Desde el oficialismo, la diputada Azucena Santillán defendió la denominación y reivindicó el papel del gobernador en la promoción de espacios deportivos para las mujeres. La discusión dejó expuesta una controversia que excede la organización deportiva: hasta qué punto una competencia de alcance provincial debe identificarse con el nombre de quien gobierna la provincia. Las tensiones políticas también habían aparecido durante la inauguración del torneo en El Colorado. Allí, el intendente Mario Brignole lanzó duras críticas contra el senador nacional Francisco Paoltroni de LLA, aunque sin mencionarlo inicialmente por su nombre.

Durante el cierre en Pirané, las autoridades volvieron a presentar la competencia como una expresión del denominado Modelo Formoseño. La final de la Copa Gildo Insfrán dejó así dos dimensiones que convivieron durante toda la competencia. Por un lado, una convocatoria masiva de fútbol femenino, con miles de participantes de distintos puntos de Formosa y una final que consagró a Municipal de El Colorado frente a Barrio Toba de Ingeniero Juárez. Por otro, un acontecimiento deportivo estrechamente ligado a la identidad política del oficialismo provincial, tanto por su denominación como por la participación protagónica de Insfrán y de los principales dirigentes justicialistas.