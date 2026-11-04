Esperando al Papa: la visita más incómoda para el Gobierno

La visita de León XIV a la Argentina tiene en vilo al gobierno de Javier Milei, que experimenta sentimientos encontrados. Por un lado, la excitación de saberse testigos y protagonistas de un suceso que no ocurría desde 1987, año del segundo viaje del histórico Juan Pablo II a nuestro país. Por otra parte, el poder libertario también siente una evidente incomodidad por lo contrapuesto que es su discurso del que emana de la boca de Robert Prevost. Por mencionar un ejemplo, el concepto de justicia social, negado alegremente por Milei, representa la base doctrinaria de la Iglesia. Y la figura de un magnate tecnológico como Peter Thiel, recibido con honores en Buenos Aires por el Gobierno, merece serios reparos por parte del Vaticano. Se trata, en suma, de dos concepciones enfrentadas del mundo y de la vida.

Por eso, no llama la atención que el oficialismo intente sobreactuar cercanía para disimular esas diferencias. El canciller Pablo Quirno por estas horas salió al cruce de una información que sostenía que Milei había pedido subir al avión que traerá al Papa para recibirlo antes que nadie y bajar juntos por las escalerillas. Claro que la idea, contraria a los protocolos del Vaticano, habría sido rechazada. Pero, aun desmentida esa versión, lo que salta a la vista es el esfuerzo de los libertarios por congraciarse con Prevost.

Ahí está, sin ir más lejos, el caso del Cottolengo Don Orione de la localidad de Claypole, uno de los lugares que León XIV pidió visitar, y que antes de su viaje había sido sistemáticamente desfinanciado por el Gobierno en su cruzada de motosierra contra el área de Discapacidad. Milagro: bastó que el Papa se interesara en esa institución que alberga y cuida a más de 400 personas con discapacidad para que el Ministerio de Salud empezara a ponerse al día con deudas que mantiene con ella. Primero pagó 750 millones de pesos. Pero como el Cottolengo todavía reclama otra suma similar, la Justicia ahora embargó las cuentas de la cartera conducida por Mario Lugones.

Mientras el Papa esté en el país, Milei hará buena letra. Después todo volverá a la normalidad.