El día que el asesor Janones dijo que el presidente argentino era Macron

Hace unos años el entonces diputado brasileño André Janones quedo asociado a un episodio televisivo que combinó política y humor involuntario: durante una entrevista con la cadena brasileña GloboNews, confundió al presidente de la Argentina con el mandatario francés Emmanuel Macron. El fragmento tuvo amplia repercusión en abril de 2022 y hace días recuperó actualidad en el contexto de la reciente visita a Buenos Aires del actual consultor político , en el que mantuvo reuniones con dirigentes del peronismo para intercambiar experiencias de comunicación política y estrategias electorales de cara a 2027.

La escena tiene un detalle que hizo todavía más llamativa la equivocación: Janones no solamente mencionó a Macron como presidente argentino, sino que inmediatamente agregó "de Francia", como si advirtiera sobre la marcha que estaba mezclando dos países. En aquel momento, el presidente argentino era Alberto Fernández, mientras que Mauricio Macri había dejado la Casa Rosada en diciembre de 2019. El entrevistador era el periodista Roberto D’Ávila, quien le preguntó inicialmente cómo evaluaba la situación política argentina y cuál era su mirada sobre el entonces mandatario peronista. El legislador de Minas Gerais respondió que no tenía un análisis profundo sobre ese escenario.

La equivocación tuvo una particularidad que contribuyó a su repercusión: Janones no confundió solamente los nombres de dos presidentes, sino que mezcló a Emmanuel Macron con Mauricio Macri que había gobernado entre 2015 y 2019. El fragmento comenzó a circular acompañado de comentarios irónicos sobre el desconocimiento del dirigente en materia internacional. Frente a las burlas, Janones decidió responder públicamente. En sus redes sociales sostuvo que había tenido un «blanco» y aclaró que confundió a Macron con Macri.

"Cuando me preguntaron por el precio del arroz, del aceite y de los porotos, acerté", fue el sentido de su defensa, con la que buscó reivindicar su conocimiento de la realidad social brasileña frente a las críticas por la equivocación. El episodio volvió a adquirir actualidad en octubre y noviembre de 2026, en medio de la exposición pública de Janones por su participación en la campaña de reelección de Luiz Inácio Lula da Silva y su reciente viaje a la Argentina.

Janones desembarcó en Buenos Aires para reunirse con Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, acompañado por los especialistas en comunicación Rafael Marroquim y Chico Kertész. Según explicó a la prensa brasileña, el objetivo era compartir las estrategias digitales utilizadas durante la campaña del Jefe de Estado brasilero y transmitir experiencias que pudieran ser aprovechadas por la oposición argentina frente a Javier Milei.

De esta manera, el antiguo fragmento de GloboNews volvió a circular en un contexto político muy diferente al de su aparición original. La imagen del dirigente que había confundido a Fernández con Macron reapareció justo cuando Janones intentaba posicionarse como un especialista en comunicación electoral y exportar a la Argentina parte de las herramientas digitales que había utilizado para impulsar la campaña del candidato del PT. La contradicción entre aquella equivocación televisiva y su actual papel como estratega político se convirtió en un ingrediente adicional para las burlas y la ironía en las redes sociales.