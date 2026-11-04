Derrota de Trump: Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Mayra Mendoza festejaron en redes

La derrota de Donald Trump tuvo festejos argentinos. Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Mayra Mendoza reaccionaron en redes al triunfo demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Entre mensajes en inglés, imágenes y una liquidación imaginaria de gorras, las publicaciones trasladaron el golpe al republicano a la disputa con Javier Milei. Las urnas reavivaron la pelea local.

“Beautiful morning!!!”, escribió Cristina en X este miércoles: “Hermosa mañana”, en español. El mensaje llegó después de que los demócratas recuperaran el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Sin nombrar a Trump, la expresidenta celebró un resultado que había anticipado en una entrevista con The Washington Post difundida el lunes.

En aquel reportaje sostuvo que el mandatario estadounidense, después de ayudar a las derechas latinoamericanas, perdería en su propio país. El pronóstico quedó asociado a su expectativa de una recuperación progresista. Su festejo tuvo, además, una lectura local por el alineamiento de Milei con el líder republicano.

Mayra Mendoza se sumó entre las respuestas a Cristina. La diputada bonaerense compartió una imagen acompañada por un sticker con la inscripción “I VOTED”, es decir, “Yo voté”. Es un símbolo de resistencia a Trump: los votantes en ciudades como Minneapolis y Houston dejaron con esa consigna en los memoriales de personas fallecidas por la acción de agentes federales de inmigración (ICE), como protesta contra las políticas migratorias de la administración del líder republicano. Mendoza había viajado a Washington como parte de una comitiva de observación electoral. La imagen fue su manera de participar del intercambio, sin desarrollar un análisis de los resultados.

Alberto Fernández eligió una burla que alcanzó también al Presidente argentino y a Jair Bolsonaro. “¡OPORTUNIDAD!!! Compra tu gorrita ahora…LIQUIDACIÓN POR CIERRE!!!”, publicó junto a una imagen de los tres dirigentes con sus respectivas gorras. Recuperó así una publicación que Milei había compartido en Instagram en febrero de 2023.

La roja de Trump lleva el lema “Make America Great Again”; la de Bolsonaro adapta la consigna a Brasil y la de Milei, a la Argentina. Fernández convirtió ese símbolo compartido en mercadería de saldo: una chicana sobre el futuro político de las derechas y sus alianzas internacionales.

El trasfondo excede las ironías. La victoria demócrata alcanzó bancas del Senado en bastiones republicanos como Texas, Kansas y Carolina del Sur. Trump deberá afrontar la segunda mitad de su mandato con ambas cámaras en manos opositoras. Para los dirigentes argentinos que festejaron, el resultado ofreció una oportunidad de cuestionar también al principal aliado regional del mandatario: Milei.